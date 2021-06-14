ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı

ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı
Demirören Haber Ajansı / Gül Kaba - Haberler | Güncel

Gaziantep'te 10 ay önce kurulan yerli maske firması Musk'ın Genel Müdürü Murat Kutlar, günlük 600 bin, aylık ise 20 milyona yakın maske ürettiklerini söyledi.

Gaziantep'te 10 ay önce kurulan yerli maske firması Musk'ın Genel Müdürü Murat Kutlar, günlük 600 bin, aylık ise 20 milyona yakın maske ürettiklerini söyledi. Ürettikleri maskelerin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini aktaran Kutlar, "Ürünümüzü, Amerika, Yunanistan, Almanya gibi birçok ülkeye gönderiyoruz" dedi.

Çin'de fuar işleriyle uğraşırken pandemi patlayınca memleketi Gaziantep'e giderek maske üretim tesisi kurduğunu anlatan Kutlar, "Pandemi sürecinde uçak kargolarla makineleri, memleketim Gaziantep'e getirterek, 2 bin metrekare alan üzerine N95 maske üretim tesisi kurduk. Doğru maskeyi üretebilmek için fabrikanın içinde laboratuvar da inşa ettik. Araştırmalarımız ve çabalarımız sonucunda Musk FFP2 isimli ürünü piyasaya sunduk. FFP2, Amerika'da N95'in karşılığıdır. Diğer cerrahi maskelere göre, daha koruyucudur ve çok tercih ediliyor" diye konuştu.

5 KATLI, 8 SAATE KADAR KORUYOR

Sorumluluk bilinciyle üretim yaptıklarını dile getiren Kutlar, "Pandemide ön cephede savaşan doktorların bu maskeyi kullandığını biliyoruz. Doğru maskeyi üretebilmek için her aşamada kalite, kontrol ile filtrasyon testleri yapıyoruz. Ürettiğimiz maske 5 katlıdır. Her bir katı özel kumaşlardan oluşuyor. 0.3 mikronda yapılan testlerde koronavirüse karşı yüzde 99'a kadar koruma sağladığı görüldü. Bu maskemizi kullanan kişilerin, Kovid-19'dan yüzde 100 korunduğu anlamına gelir. Maskenin kullanım ömrü 8 saattir. Ama 8 saatten sonra koruma düzeyi kaybolmaz, 3 güne kadar kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 600 BİN, AYDA İSE 20 MİLYON MASKE ÜRETLİYOR

Fabrikayı kurarken Gaziantep'i hem memleketi hem de ihracat şehri olduğu için tercih ettiğini söyleyen iş insanı Murat Kutlar, "Günlük 600 bine yakın, aylık ise 20 milyon maske üretiyoruz. Ürettiğimiz maskenin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Vakalar yükseldikçe, maskenin kullanım oranları da artıyor. 10 ayda 150 kişiyi de istihdam ettik. Üretim süreçlerindeki yoğunluğa göre iş alınan kişi sayısı değişiyor" dedi.

10 AYDA 10 MİLYON DOLARLIK GELİR ELDE EDİLDİ

20 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Kutlar, Amerika'dan Yunanistan'a, Almanya'dan, Avrupa'nın önde gelen market zincirine kadar birçok ülkede, üst düzey bürokrat, sporcu, yönetici ve asker maskemizi kullanıyor. En fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında Almanya geliyor. Türkiye'de ise cumhurbaşkanlığından bakanlıklara, spor kulüplerine kadar birçok kurum ve kuruluşta maskemizden bulunuyor. 10 ayda, 10 milyon dolarlık bir gelir elde ettik. Maskenin kullanım alanı çok geniş. Pandemi bittikten sonra da üretime devam etmek istiyoruz ve o yönde yatırımlara devam ediyoruz" diye konuştu.


ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı
ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı
ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı
ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı
ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı
ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı
ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı
ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı
ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı
ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı
ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gül Kaba

Kraliçeyi gören ABD Başkanı Biden duygulandı: Bana annemi hatırlatıyor
Kraliçeyi gören ABD Başkanı Biden duygulandı: Bana annemi hatırlatıyor
Putin, Rusya-ABD ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu bildirdi
Putin, Rusya-ABD ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu bildirdi
Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı
Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Angela Merkel Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD, Almanya ve Yunanistan'a Gaziantep'ten maske ihracatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:58:39. #1.15#

title