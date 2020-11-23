ABB bütçesi belediye meclisinde görüşüldü

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Ben milletim adına soruyorum, Ankaralı hemşehrilerim adına soruyorum?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Ben milletim adına soruyorum, Ankaralı hemşehrilerim adına soruyorum? 10 milyarlık bütçeyi nereye harcadınız? Neredeyse hiçbir eser göremedik biz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısı 15. birleşimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında, ABB konferans salonunda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı. Toplantıda, ABB ile ASKİ ve EGO genel müdürlüklerinin 2021 mali yılı bütçeleri görüşüldü.

Yavaş, ABB'nin sosyal medya hesaplarından da canlı yayımlanan toplantıda, 2 Aralık'ta Turan Güneş-TRT ve Panora, 9 Aralık'ta Bağlıca Çevreyolu bağlantısı ile Sincan İstasyon Caddesi'nde yapılacak köprülü kavşaklar için ihaleye çıkılacağını, ayrıca Keçiören Fatih Köprüsü'ne de iki şerit ilavesi için ihale yapılacağını bildirdi.

Toplantıda, meclis üyelerinin gündem dışı soru önergeleri oylanarak komisyona sevk edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, ABB ile ASKİ ve EGO genel müdürlüklerinin 2021 mali yılı bütçe görüşmelerine ilişkin yaptığı konuşmada, Başkan Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Köse, belediye bütçesiyle yapılan harcamaları değerlendirirken, "Bu paralar milletimizin Ankara Büyükşehir'e ve Sayın Mansur Yavaş'a emanet ettiği paralardır. Bütçe görüşmeleri şeffaf ve saydam bir şekilde milletimize hesap verilmesi gereken önemli görüşmelerdir. Biz de size soruyoruz Sayın Başkan, ben milletim adına soruyorum, Ankaralı hemşehrilerim adına soruyorum? 10 milyarlık bütçeyi nereye harcadınız? Neredeyse hiçbir eser göremedik biz. 10 milyarlık bütçeyi nereye harcadığınız merak ediyoruz?" ifadesini kullandı.

Köse, 10 milyarlık bütçenin nereye harcandığının hesabının verileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi 10 milyar bütçe kullanacaksınız, neredeyse yok denecek kadar hiçbir iş yapmayacaksınız, hiçbir proje yapmayacaksınız, üstelik de mevcut rutinleri bile sürdüremeyeceksiniz. Cadde üzerlerindeki güzelim ağaçları kurutacaksınız, o kadar özenle hazırlanmış yeşil alanları yine kurutacaksınız. İlçe belediyelerinin sınırları içinde ABB olarak yapmanız gereken asli hizmetleri yapmayacaksınız. Ana caddeleri süpürmeyecek, bunu ilçelere yükleyeceksiniz. İlaçlama işini neredeyse hiç yapmayacak bunu da ilçelere yükleyeceksiniz."

Yavaş'ın sosyal medya belediyeciliği yaptığını iddia eten Köse, şunları söyledi:

"Hakkınızı yememek lazım burada başarılısınız. Siz belediyeciliği sosyal medyada yapıyorsunuz, burada bir çığır açtınız. Adeta devrim yaptınız, ben size söyleyeyim tam da ismi bu, sosyal medya belediyeciliği yaptınız, hatta eğer bu konuda bir çalışma yapılırsa ödül bile alabilirsiniz. Bu kavram yeni bir kavram. Ben tebrik ediyorum sizi ancak bir problem var. Sosyal medya belediyeciliğinde her şey sanal alemde kalıyor. Gerçek dünyada bunların karşılığı yok, her ne kadar bütçenin karanlık dehlizlerinde sosyal medya planlamasının finansını sağlasanız da bir şekilde bütçe kitapçığında yazan harcamalardan bu faaliyeti finanse etseniz de gerçek dünyada bunun karşılığı yok."

Köse, Ankara'nın Cumhuriyet'in başkenti olduğunu hatırlatarak, "Soruyorum size Başkent'e yakışan hangi projeyi yaptınız. Uluslararası diğer başkentlerle yarışan herhangi bir projeniz var mı? Siz göreve geldikten sonra ne yaptınız da Ankara'nın değerini artırdınız?" diye konuştu.

Yavaş'ın Ankara'nın kaynaklarını adil dağıtması gerektiğini vurgulayan Köse, "Nasıl kendi partili belediyelerinizi koruyorsanız, sorumluluklarınız çerçevesinde tüm belediyeleri benzer olarak desteklemenizi öneriyorum Sayın Başkan." değerlendirmesinde bulundu.

Köse, Ankara'daki raylı sistemlere ilişkin, "Seçim vaatlerinizde 58 kilometre metro yapacağınızı söylemiştiniz. Bunları da Büyükşehirin kendi kaynaklarıyla yapacağınızı söylemiştiniz. Seçimden sonra 2 yıla yakın bir zaman geçti. Ankara halkı merak ediyor Sayın Başkan? Ankara'da metro yaptınız da biz mi görmedik. Yerin altında mı çalışıyorsunuz o yüzden mi göremiyoruz. Ne zaman Ankaralı hemşerilerim sizin inşa ettiğiniz metrolarınıza binmeye başlayacak. Bakın pandemi de var. Bir an evvel yapsanız da metroları, halkımız biraz rahatlasa." dedi.

ABB'nin sosyal medyadan canlı yayımladığı ihalelere ilişkin Köse, şunları kaydetti:

"İhalelerle ilgili tespitlerimiz var. Bunlar hakkında dosyalar hazırlıyoruz ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız, açık tespitler var. Hani bir şekilde algı yapıyorsunuz ya canlı ihale yapıyoruz diyorsunuz ya. Ben buradan milletimiz adına, Ankara halkı adına soruyorum. Bugüne kadar Ankara Büyükşehir, ASKİ ve EGO'da yaptığınız ihalelerden kaç tanesini canlı yayında yayımladınız? Kaç tanesini canlı yayında yayımlamadınız, sayı olarak istiyorum. Kaç tane canlı yayında yayımladınız? Kaç tane yayımlamadınız? Kaç tane ihaleyi açık ihale usulü ile yaptınız?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay