AB Liderler Zirvesi, 2. gününde
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AB Liderler Zirvesi, 2. gününde

AB Liderler Zirvesi, 2. gününde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, ikinci gününde Brüksel'de toplanıyor.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, ikinci gününde Brüksel'de toplanıyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nin 2. gün oturumu İngiltere, Covid-19 ve iklim değişikliği gündemleriyle başladı. Zirvede, AB-İngiltere ticaret ve işbirliği anlaşmasının 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından Birleşik Krallık ile AB ilişkileri görüşülecek. Liderlerin ayrıca AB'nin Covid-19 salgınına tepkisinin koordinasyonunu ve AB'nin iklim değişikliğine karşı mücadelesini değerlendirmeleri bekleniyor.

Belarus'a yaptırım sinyali verilmişti

Avrupa Birliği liderlerinin katılımı ile yüz yüze yapılan Avrupa Konseyi Özel Toplantısı için liderler dün bir araya geldi. Liderler, toplantı öncesi yaptıkları açıklamalarda Belarus'a yaptırım sinyali verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, liderlerin Belarus'un Rynair'e ait yolcu uçağına dün Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yaptırması ve muhalif gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına almasına "güçlü bir yanıt" vereceğini aktardı. Von der Leyen, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun ve rejiminin bunun ciddi sonuçları olacağını anlamak zorunda olduğunu ifade ederek, "Liderler ek yaptırımlar için seçenekleri tartışacaklar. Bu yaptırımlar, gasp olayına karışan kişileri, rejimi finanse eden işletmeleri ve havacılık sektörünü kapsayacaktır. Düşünce özgürlüğüne ve medyaya saygı duyana kadar rejim üzerinde baskı yapmaya devam edeceğiz. Raman Pratasevich derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

Merkel'den "mantıksız" nitelendirmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Belarus'un yolcu uçağının Minsk'e acil inişine yönelik açıklamasını reddederek, "Tutuklamaya yol açan bir zorunlu inişe tanık olduk. Raman Prataşevich derhal serbest bırakılmalıdır. Bu Ryanair uçuşunun inişiyle ilgili tüm açıklamalar tamamen mantıksız" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sözcüsü Stephane Dujarriç aracılığıyla yaptığı açıklamada bağımsız soruşturma çağrılarına destek vererek "derinden endişeli" olduğunu ifade etti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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