İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
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İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü, HDP İzmir il binasına silahlı saldırının ardından taziye ziyaretinde bulundu.

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü, HDP İzmir il binasına silahlı saldırının ardından taziye ziyaretinde bulundu. Poyraz için ayrılan anı defterini dolduran Meyer-Landrut, "HDP binasına bu korkunç saldırıyı kınıyorum. Kurbana, kurbanın ailesine ve HDP liderlerine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, İzmir'e geldi. Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) yetkilileriyle bir araya gelen Meyer-Landrut, ildeki ekonomik aktörleri tanımanın çok önemli olduğunu söyleyerek, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı'dan ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Yapılan toplantıda Gümrük Birliği'nin önemine dikkat çeken Meyer-Landrut, hızlanan aşılamayla toplumların artık pandemiden çıkış sürecinde olduğunun altını çizerek, ekonomik kalkınmanın önem taşıdığını belirtti. Meyer-Landrut, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. AB ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliğine dikkat çeken Meyer-Landrut, İzmir'de iş camiasının aktif olduğunu söyleyerek, yakın zamanda açılacak Tarım Araştırma Merkezi'ne destek olacaklarını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise İzmir'in tarihi misyonunu vurgulayarak, her zaman kalkınmanın öncülüğünü üstlendiğini dile getirdi. Meyer- Landrut daha sonra Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

HDP'YE TAZİYE ZİYARETİ

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'ın İzmir programında, Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı saldırının yapıldığı HDP İzmir il binasını ziyaret de yer aldı. HDP İl Başkanlığı yetkilileri, Poyraz'ın saldırı anında kahvaltı yaptığını anlatarak, binada kurşun isabet etmesi sonucu oluşan hasarları Meyer-Landrut'a gösterdi. Meyer-Landrut, Poyraz'ın yaşamını yitirdiği masada yer alan anı defterini de doldurup, "Hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı dileyerek HDP yetkililerine taziyede bulunmak istiyorum. İzmir'de HDP binasına yapılan bu korkunç saldırıyı kınamak üzere burada bulunuyorum. Kurbana ve kurbanın ailesine saygılarımı sunmak istiyorum. Yerel HDP liderlerine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İZMİR AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT, HDP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ - Haberler
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