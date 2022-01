AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan, çevre ve iklim konularında medyanın önemini anlattı Açıklaması

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Avrupa Haber Ajansları Birliği'nin (EANA) düzenlediği etkinlikte çevre ve iklim değişikliği konularına değinerek, iklim değişikliğiyle mücadelede medyanın ve haber ajanslarının oynadığı kritik rolü anlattı.

AA'nın üyesi olduğu EANA'nın kurduğu EANA Xchange platformu kapsamında düzenlenen ilk konferansa çevrim içi katılan Özhan, "İklim ve Ajans Gazeteciliği" başlıklı sunumunda konuştu.

EANA Başkanı Clemens Pig ile Genel Sekreteri Alexandru Ion Giboi'nin yönettiği ve EANA üyelerinin katıldığı konferans, yaklaşık bir saat sürdü.

Sunumuna küresel iklim değişikliği verilerini paylaşarak başlayan Özhan, iklim olaylarının dünyaya getirebileceği feci sonuçları önlemek için küresel sıcaklık artışının 1,5 derece sınırında tutulmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Özhan, halihazırda iklim değişikliğinin dünyaya ağır sonuçlar getirdiğini vurgulayarak, "İklim değişikliği sonuçlarının büyük çoğunluğu, insanların yapıp ettiklerinden kaynaklanmaktadır. Hepimiz bu sonuçlarla yüzleşiyor ve bedelini ödüyoruz fakat aynı zamanda bu sonuçların sebebi biziz." şeklinde konuştu.

"İklim değişikliğinden etkilenmemiş hiçbir ülke yok"

İklim değişikliğinin afetlere neden olan sonuçlarından ötürü 1 milyona yakın canlı türünün tehlike altına girdiğini kaydeden Özhan, "İklim değişikliğinden doğrudan ya da dolaylı etkilenmemiş hiçbir ülke yoktur. İklim değişikliği tüm dünyayı ayrım gözetmeksizin etkilemektedir." dedi.

Özhan, Birleşmiş Milletler'in 2050'ye kadar her 4 kişiden 1'inin su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağı uyarısını hatırlatarak, "Şu an 2020'lerdeyiz ve zaman çok hızlı geçiyor. 2050'de olası bir su kıtlığı, insanlık için tarifi imkansız sonuçlar doğurabilir. Her yıl 100 bin kilometrekare sulak alan yok olmakta. Dünyada her 10 kişiden 9'u kötü hava solumakta. Sonuç olarak her taraftan kuşatma altındayız ve bu sonuçların hiçbirisi, iklim değişikliğinden bağımsız değil." değerlendirmesinde bulundu.

2020'nin 1850'den bu yana en sıcak 3 yıldan biri olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatan Özhan, iklim değişikliği ve çevre kirliliğine engel olunmazsa gelecek yılların yüksek sıcaklıkta ilk 10'a girebileceğini vurguladı.

Özhan, iklim değişikliği ve çevre konularına dair farkındalık yaratılmasında haber ajanslarının kritik önem taşıdığına dikkati çekerek, "İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlama yolunda haber ajansları olarak karşılıklı iş birliğimiz çok önemlidir. Bu konuda üzerimize düşen görevimiz bulunmaktadır." diye konuştu.

Çevre gazeteciliğine de değinen Özhan, çevre gazetecilerinin dünyada iklim ve doğal hayata dair meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere dair halkı bilgilendirmekle sorumlu olduklarının altını çizdi.

"AA, iklim ve çevre olaylarına hassasiyet duyuyor"

Özhan, AA'nın çevre ve iklim haberleri üzerine kuracağı yeni editörlüğe dair de katılımcılara bilgi verdi ve "AA olarak her geçen gün daha kötüye evrildiğini gözlemlediğimiz iklim ve çevre olaylarına yönelik derin hassasiyet duyuyoruz. Çevremize dair gelişmelerden haberdar olmak hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yusuf Özhan, bu editörlük kapsamında yapılacak haberlerin niteliği ve haber kategorilerine dair detayları katılımcılarla paylaştı.

AA'nın bu yıl içinde düzenleyeceği Çevre Forumu'na da değinen Özhan, "Dünya genelindeki haber ajansları, gazeteciler ve uzmanlar bir araya gelerek iklim krizi konularını tartışacak. AA olarak da forumu 13 farklı dilde takip ederek kamuoyuna ulaştıracağız." dedi.

Özhan, "AA'nın Çevre Editörlüğü ve Çevre Forumu, hayati önem taşıyan çevre haberlerini kamuoyuna duyuracak." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda dünyanın her tarafından gazeteciler ve haber ajanslarını bir araya getirerek çevre üzerine fikir alışverişi yapmalarını sağlayacaklarını belirten Özhan, bu forumla AA'nın aynı zamanda medya ile çevre ilişkisini yeniden kurgulamayı hedeflediğini vurguladı.

Sunumun ardından Özhan, AA'nın kuracağı çevre editörlüğü birimi ve çevre haberlerinin içeriğine dair katılımcıların sorularını cevapladı.

EANA'nın, hızlı dijital dönüşüm kapsamında sürekli bilgi paylaşımını devam ettirme amaçlı kurduğu EANA Xchange platformunun konferanslar dizisinde 2022 boyunca her ay bir sunum yapılacak.

İlk sunumunu AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan'ın gerçekleştirdiği platformda her ay EANA üyesi haber ajanslarının yöneticileri çeşitli konularda sunum yapacak.