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Fatih Sultan Mehmet, Koronavirüs, Karantina, Güncel, Haber

AA ekibi, KYK yurdundaki karantina çalışmalarını görüntüledi

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen vatandaşların yurtlardaki 14 günlük karantina işlemleri sürerken, KYK Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda, ülkesine dönemeyen ve barınacak yeri olmayan yabancı uyruklularla birlikte yaklaşık 400 kişi misafir ediliyor.

23.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:07
AA ekibi, KYK yurdundaki karantina çalışmalarını görüntüledi

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen vatandaşların yurtlardaki 14 günlük karantina işlemleri sürerken, KYK Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda, ülkesine dönemeyen ve barınacak yeri olmayan yabancı uyruklularla birlikte yaklaşık 400 kişi misafir ediliyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye getirilen vatandaşların 14 günlük karantina süresi boyunca Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile özel yurtlarda misafir edilmelerine devam ediliyor.

Öğrenim döneminde 3 bini aşkın yatak kapasiteli İstanbul Güngören'deki KYK Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu da karantina için belirlenen noktalardan biri olarak hizmet veriyor.

AA muhabirinin yetkililerden derlediği bilgilere göre, öğrenim gören öğrenciler için 3'er kişilik tasarlanan ve tuvaleti, banyosu, çalışma masaları ve buzdolabı bulunan 45 metrekarelik odalarda, tedbir gereği 1'er kişi misafir ediliyor. Kişi herhangi bir semptom göstermiyorsa kendisiyle birlikte karantinaya alınan aile yakınıyla birlikte aynı odada kalabiliyor.

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuklarıyla ailecek yurtta misafir ediliyor.

Vatandaşların 1'er kişi olarak odalara alınması halinde yurttaki kapasitenin 1072 kişiyi ağırlayabileceği öğrenilirken, yurtta hali hazırda yaklaşık 400 kişi karantinada bulunuyor.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar dışında Türkiye'de bulunan, ülkelerine dönemeyen ve barınacak yeri olmayan yabancı uyruklu kişiler de ilgili kurumlara başvurduktan sonra yurtta ücretsiz olarak misafir ediliyor.

Umreden dönen ve karantinaya alınan tüm vatandaşların 14 günlük süre sonunda tahliye edildikleri bildirilirken, her misafir, günübirlik olarak Sağlık Bakanlığı'ndan görevli doktorlar tarafından muayene ediliyor.

Karantina süresinde veya sürenin dolmasından sonra yapılan muayenede herhangi bir semptom gösteren vatandaşlar, sağlık kuruluşlarına götürülüyor. Bir olumsuzluk tespit edilmediğinde ise tahliye ediliyor.

Koronavirüs hastaları ayrı bir katta tutuluyor

Yapılan testler sonucunda koronavirüs testi pozitif çıkan ancak hastalığı hafif semptomlarla geçiren vatandaşlar, yurtta belirlenen ayrı katlarda misafir ediliyor. Bu vatandaşların ilaç tedavisine yurtta devam edilirken, odalarından çıkmalarına izin verilmiyor.

Hasta vatandaşların, aile dahi olsalar ayrı odalarda kalmaları sağlanırken, yemek ve temizlik kiti gibi ihtiyaçları tedbir kapsamında kapılarına bırakılıyor.

Koronavirüslü hastaların dışındaki her oda, AFAD ve kurum içi temizlik görevlileri tarafından dezenfekte edilirken, misafirlerin odalar arası ziyaret yapmalarına izin verilmiyor.

Yurtta kalan herkesin günde 3 öğün yemek ihtiyacı karşılanırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, ara öğünlerde çay ve kahve dağıtımı yapıyor.

Karantinadaki misafirler özel ihtiyaçları için sipariş verebiliyor, yakınlarından kıyafet talep edebiliyor. Bu siparişler yurtta görevli polisler tarafından teslim alınarak, özel giyimli görevlilerce ilgili kişinin odasına bırakılıyor.

Kaynak: AA

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