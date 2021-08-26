A2 ehliyet kaç cc? A2 sürücü belgesi hangi araçları kullanır?

Araç kullanımı için farklı ehliyet türleri bulunmakta. Farklı amaçla kullanımı olan araçlar için birbirinden farklı sürücü belgeleri bulunmakta. Araç kullanabilmenin öncelikli koşulu olan sürücü belgesine sahip olmanın farklı şartları bulunmaktadır. Bugün sizlerle A2 sürücü belgesi hakkında merak edilen sorulara yanıt bulacağız. A2 ehliyet alma yaşı kaçtır? A2 sınıf ehliyet harcı ne kadar? İşte, A2 ehliyet alma şartları! A2 ehliyet kaç cc? A2 sürücü belgesi hangi araçları kullanır?

A2 ehliyet kaç cc? A2 sürücü belgesi hangi araçları kullanır? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, A2 ehliyet alma yaşı kaçtır? A2 sınıf ehliyet harcı ne kadar? İşte, A2 ehliyet alma şartları! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

A2 SÜRÜCÜ BELGESİ HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

A2 sınıf sürücü belgesi; 2 tekerlekli motosikletlerde 35 kW, 3 tekerlekli motosikletlerde ise 15 kW aşmayacak araç kullanma yetkisi verir. Ayrıca 2 tekerlekli motosikletlerde kW/kg oranı 0,2'yi geçmemelidir. A2 ehliyet yaş sınırı 18'dir.

Motosiklet grubu eskiden A1 ve A2 iken günümüzde M, A1, A2 ve A ehliyet sınıfları olarak değiştirilmiştir. A2 sınıfı ehliyetinin A1 sınıfı ehliyetinden ayıran en büyük özelliği motor silindir hacminin bir kısıtlamasının bulunmamasıdır. 2 veya 3 tekerli fark etmeden silindir hacminde bir limit bulunmamaktadır. A2 ehliyetinin kullanabildiği araçlar 35 KW kadar 2 veya 3 tekerlekli motosikletlerdir.

A2 EHLİYET KAÇ CC?

Motor gücü 35 kw 'ya kadar olan yani 47 beygire kadar olan motosikletler, A2 sınıfı ehliyet ile kullanılabilir. Bunu 500 cc silindir hacmine kadar motosikletlerin A2 ehliyetle kullanılabildiği şeklinde de düşünebiliriz.

Motor gücü 35 kilovat ve altında olan 2 tekerlekli motosikletler kilovat/ kilogram oranının maksimum 0,2 olduğu durumlardır.

0,2 olduğu durumlardır. Motor gücü kilovat ve altında olan 3 tekerlekli motosikletler kilovat/ kilogram oranının maksimum 0,2 olduğu durumlardır.

A2 EHLİYET ALMA YAŞI KAÇTIR?

Sürücü adaylarının en merak ettikleri konulardan birisi olan ehliyet alma yaşı, ehliyet türlerine göre de araştırılmakta. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Günümüzde araç kullanımı için alınan pek çok ehliyet türleri bulunmaktadır. B ehliyetler araçların türüne göre değişmektedir. A2 ehliyet türü A sınıfı ehliyet türünün bir çeşididir. Motosiklet kullanımı için alınan bir ehliyet olmaktadır. A2 sınıfı ehliyetin alınabilmesi için 18 yaşının doldurulmuş olması gerekmektedir. 18 yaşını dolduran kişilerin A2 sınıfı ehliyeti için başvurularını gerçekleştirebilirler.

A2 EHLİYET ALMA ŞARTLARI

A2 ehliyetini alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. A2 ehliyetini alabilmek için gereken şartlar şunlardır:

A2 sınıfı ehliyet için silindir hacmi sınırı bulunmamaktadır.

A2 sınıfı ehliyeti alabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

A1 ehliyetinde olduğu gibi A2 sınıfı ehliyetinde de deneyim şartı aranmamaktadır.

A2 sınıfı ehliyet alındığı yıldan itibaren 10 yıl geçerlilik süresi bulunmaktadır.

A2 sınıfı ehliyetin kapsadığı araçlar M ve A1 sınıfı araçlardır.

A2 SINIF EHLİYET HARCI NE KADAR?

Ehliyet alabilmek için ödenen harç, 2020 yılında 249 TL olarak belirlenmişti.