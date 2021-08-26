A2 ehliyet kaç cc? A2 sürücü belgesi hangi araçları kullanır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A2 ehliyet kaç cc? A2 sürücü belgesi hangi araçları kullanır?

A2 ehliyet kaç cc? A2 sürücü belgesi hangi araçları kullanır?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Araç kullanımı için farklı ehliyet türleri bulunmakta. Farklı amaçla kullanımı olan araçlar için birbirinden farklı sürücü belgeleri bulunmakta. Araç kullanabilmenin öncelikli koşulu olan sürücü belgesine sahip olmanın farklı şartları bulunmaktadır. Bugün sizlerle A2 sürücü belgesi hakkında merak edilen sorulara yanıt bulacağız. A2 ehliyet alma yaşı kaçtır? A2 sınıf ehliyet harcı ne kadar? İşte, A2 ehliyet alma şartları! A2 ehliyet kaç cc? A2 sürücü belgesi hangi araçları kullanır?

A2 ehliyet kaç cc? A2 sürücü belgesi hangi araçları kullanır? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, A2 ehliyet alma yaşı kaçtır? A2 sınıf ehliyet harcı ne kadar? İşte, A2 ehliyet alma şartları! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

A2 SÜRÜCÜ BELGESİ HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

A2 sınıf sürücü belgesi; 2 tekerlekli motosikletlerde 35 kW, 3 tekerlekli motosikletlerde ise 15 kW aşmayacak araç kullanma yetkisi verir. Ayrıca 2 tekerlekli motosikletlerde kW/kg oranı 0,2'yi geçmemelidir. A2 ehliyet yaş sınırı 18'dir.

Motosiklet grubu eskiden A1 ve A2 iken günümüzde M, A1, A2 ve A ehliyet sınıfları olarak değiştirilmiştir. A2 sınıfı ehliyetinin A1 sınıfı ehliyetinden ayıran en büyük özelliği motor silindir hacminin bir kısıtlamasının bulunmamasıdır. 2 veya 3 tekerli fark etmeden silindir hacminde bir limit bulunmamaktadır. A2 ehliyetinin kullanabildiği araçlar 35 KW kadar 2 veya 3 tekerlekli motosikletlerdir.

A2 EHLİYET KAÇ CC?

Motor gücü 35 kw 'ya kadar olan yani 47 beygire kadar olan motosikletler, A2 sınıfı ehliyet ile kullanılabilir. Bunu 500 cc silindir hacmine kadar motosikletlerin A2 ehliyetle kullanılabildiği şeklinde de düşünebiliriz.

  • Motor gücü 35 kilovat ve altında olan 2 tekerlekli motosikletler kilovat/ kilogram oranının maksimum 0,2 olduğu durumlardır.
  • Motor gücü kilovat ve altında olan 3 tekerlekli motosikletler kilovat/ kilogram oranının maksimum 0,2 olduğu durumlardır.

A2 EHLİYET ALMA YAŞI KAÇTIR?

Sürücü adaylarının en merak ettikleri konulardan birisi olan ehliyet alma yaşı, ehliyet türlerine göre de araştırılmakta. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Günümüzde araç kullanımı için alınan pek çok ehliyet türleri bulunmaktadır. B ehliyetler araçların türüne göre değişmektedir. A2 ehliyet türü A sınıfı ehliyet türünün bir çeşididir. Motosiklet kullanımı için alınan bir ehliyet olmaktadır. A2 sınıfı ehliyetin alınabilmesi için 18 yaşının doldurulmuş olması gerekmektedir. 18 yaşını dolduran kişilerin A2 sınıfı ehliyeti için başvurularını gerçekleştirebilirler.

A2 EHLİYET ALMA ŞARTLARI

A2 ehliyetini alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. A2 ehliyetini alabilmek için gereken şartlar şunlardır:

  • A2 sınıfı ehliyet için silindir hacmi sınırı bulunmamaktadır.
  • A2 sınıfı ehliyeti alabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
  • A1 ehliyetinde olduğu gibi A2 sınıfı ehliyetinde de deneyim şartı aranmamaktadır.
  • A2 sınıfı ehliyet alındığı yıldan itibaren 10 yıl geçerlilik süresi bulunmaktadır.
  • A2 sınıfı ehliyetin kapsadığı araçlar M ve A1 sınıfı araçlardır.

A2 SINIF EHLİYET HARCI NE KADAR?

Ehliyet alabilmek için ödenen harç, 2020 yılında 249 TL olarak belirlenmişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Haydar Ali Yıldız Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Fahriye Evcen Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Gervinho Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
A2 ehliyet kaç cc? A2 sürücü belgesi hangi araçları kullanır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 09:46:18. #1.15#

title