A101 24 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu - A101'de bu hafta indirimde neler var?

A101 24 Aralık 2020 Yılbaşı Özel Kampanyası detayları bu haberde. Bu hafta A101 Market'te 30 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak A101 24 Aralık 2020 aktüel kataloğu yayınlandı. Vatandaşların merakla beklediği gibi 24 Aralık A101 Aktüel kampanyası ile gelecek ürünler tek tek listelendi. İşte A101 24 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu

A101 24 Aralık 2020 Yılbaşı Özel Kampanyası detayları bu haberde. Bu hafta A101 Market'te 30 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak A101 24Aralık 2020 aktüel kataloğu yayınlandı. Vatandaşların merakla beklediği gibi 24 Aralık ŞOK Aktüel kampanyası ile gelecek ürünler tek tek listelendi. A101'de bu hafta 24 Aralık Perşembe gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler işte bu haberde…

A101 24 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER

A101 24 Aralık 2020 aktüel kataloğunu incelediğimizde yeni indirim döneminde müşterileri harika ürünlerin beklediğini görüyoruz. Bu ürünler arasında elektronik, elektrikli ev aletleri, tekstil, gıda ve temel tüketim malzemeleri ile Yılbaşına Özel ürünler yer alıyor. Yeni A101 Aldın Aldın kataloğunun ilk sayfasını incelediğimizde bizleri elektronik ürünler karşılıyor. Netflix, Youtube, Prime Video gibi platformları destekleyen, dahili Wİ-Fi özellikli, USB üzerinden medya dosyalarını oynatabilen, 3 yıl garantili Toshiba 65UL2063DT Ultra HD Smart Led TV 5499 TL. Dahili uydu alıcılı, ultra slim frame ekranı ile dikkat çeken, Android işletim sistemine sahip, kablosuz görüntü aktarabilme özellikli HI-LEVEL HL49FAL27 FullHD Android Smart Led TV 2899 TL. Farklı renk seçenekleri bulunan Piranha Kablolu Kulaklık 29,95 TL. Smart TV'ler ile uyumlu Piranha Kablosuz Klavye 49,95 TL. Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL. GoSmart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL. Philips Kablosuz Klavye Mouse 99,95 TL. Bluetooth 5 o teknolojisine sahip, 4 saate kadar müzik dinleme, 4 saate kadar da konuşma süresi imkanı sunan, 10 metre çalışma menzilli QCY T1C Bluetooth Kulaklık 99,95 TL. A101de bu hafta geçerli olacak 24 Aralık A101 aktüel kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında en dikkat çekici olanı ise JWIN'den. Tuş hassasiyetli, 61 tuşlu, LCD ekranlı, güçlü dahili hoparlörlere sahip, 22 kg ağırlığında, 2 yıl garantili, 7 iş günü içinde adresinize teslim alabileceğiniz JWIN JDP-950 Ahşap Kabinli Dijital Piyano 1499 TL. Mikrofon ve adaptör hediyeli, 6 demo şarkı, 16 ton ve 8 ritim barındıran, 44 tuşlu, pille de çalışabilen 2 yıl garantili JWIN Elektronik Org 99,95 TL. A101 24 Aralık 2020 Aldın Aldın kataloğunda çok sayıda el aleti de bulunuyor. Slim Mobil Tekerlekli Takım Çantası 99,95 TL. Piranha Sıcak Hava Tabancası 109,95 TL. Piranha Şarjlı Vidalama 65 TL. Piranha Havya Kalemi 19,95 TL. Piranha Darbeli Matkap 129,95 TL. Piranha Avuç Taşlama 129,95 TL. Piranha 110 Parça Mini Taşlama Hobi Gravür Seti 129,95 TL. Opak beyaz rengi ile dikkat çeken 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL. 4 Basamaklı Merdiven 75 TL. Vakumlu Krom Banyo Ürünleri 9,95 TL. 5'li Banyo Seti 79,95 TL. Kapı Pencere Bandı 6,50 TL. Loock's Kabin Boy ABS Valiz 79,95 TL.

A101 24 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu

-Polosmart Yüz Temizleme Seti 34,95 TL.

-Arzum Peta Seramik tabanlı Ütü 139 TL.

-Kiwi Sensörlü Sıvı Sabunluk 129 TL.

-Kiwi Şarjlı El Süpürgesi 179 TL.

-Gokidy Lisanslı Oyun Çadırı 49,95 TL.

-Barbie Peri Bebekler 32,95 TL.

-Etkinlik Boyama Kitabı 3,45 TL.

-Akrobasi Oyun Seti 39,95 TL.

-Tekerlekli Oyuncak Kutusu 54,95 TL.

-Kişisel Gelişim Kitabı 2,95 TL.

-Leva Tombala 2,95 TL.

-Denge Oyunu 12,95 TL.

-Kızma Birader 19,95 TL.

-Metropol 26,95 TL.

-Sihirli Kelimeler 37,95 TL.

-Okey Takımı 47,95 TL.

-Büyük Boy Tavla 36,95 TL.

-Yılbaşı Süsü Katyon Set 2,50 TL.

-Konfeti 6,50 TL. Kapı Süsü 16 TL.

-Süsleme Işığı 12,50 TL.

-Kokulu Mum 12,95 TL

-Kar Spreyi 6,50 TL.

A101 24 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 24 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 24 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 24 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 24 ARALIK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU