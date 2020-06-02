90 yaşındaki çift, plazma bağışı sayesinde koronayı yendi
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90 yaşındaki çift, plazma bağışı sayesinde koronayı yendi

90 yaşındaki çift, plazma bağışı sayesinde koronayı yendi Samsun'da 90 yaşındaki Recep ve Ayşe Bayrak çifti uygulanan immün plazma tedavisi sayesinde korona virüsünü yendi.

02.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:43

90 yaşındaki çift, plazma bağışı sayesinde koronayı yendi

SAMSUN - Samsun'da 90 yaşındaki Recep ve Ayşe Bayrak çifti uygulanan immün plazma tedavisi sayesinde korona virüsünü yendi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile başvuran Recep ve Ayşe Bayrak çifti, yapılan test sonucunda Kovid-19 virüsüne yakalandıklarını öğrendi. Öncesinde çocukları Mahmut Bayrak ve Hamide Kömürcü korona virüsünde dolayı hastanede tedavi görerek taburcu oldu. Yaşlarından dolayı yoğun bakımda tedavi gören Bayrak çifti yapılan immün plazma bağışı sonrasında iyileşti. 2 gün içerisinde taburcu olacak çift, yapılan hizmete çok memnun olduklarını söyledi.

"Her iki hastaya üçer doz 48 saat arayla plazma tedavisi uyguladık"

Bayrak çiftinin oksijen tedavisi sonrasında kanlarındaki oksijenlenme yeterli olmadığı için immün plazma tedavisi uyguladıklarını söyleyen İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Sude Hatun Aktimur, "İmmün plazma tedavisi şu an için insan kaynaklı tek tedavi olduğu için tedaviler içinde bizi sıkıntıya sokmayacak en rahat tedavilerden bir tanesidir. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 70 hastaya immün plazma tedavisi uyguladık. Burada tedavi olan hastalar 90 yaşında evli hastalardır. İkisinde kronik hastalıkları mevcuttur. Yaşlılığa bağlı semptomları da var. Bu hastaların kızı ve oğlu da Kovid-19 enfeksiyonu geçirdi. Yaşları daha genç oldukları için hastanemizde yoğun bakım ihtiyacı olmayıp tedavi oldular. Ama 90 yaşındaki çiftin yoğun bakım ihtiyacı oldu. Hastalar öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile geldiler. Ailede de temas öyküsü olduğu için biz tanıyı düşündük. Birinci basamak yoğun bakımda tedavi ettik. Oksijen tedavilerini aldılar. Kandaki oksijenlenmesi yeterli olmadığı için immün plazma tedavisi verebilir miyiz diye düşündük. Uzmanlar olarak hastaları değerlendirerek her iki hastaya üçer doz 48 saat arayla plazma tedavisi uyguladık. Genel durumları çok iyi" dedi.

Bölgenin yarıdan çoğunu sırtlamış tam teşekküllü bir hastane olarak tedavi alanındaki bütün alternatifleri kullanmaya çalıştıklarını belirten Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen ise, "Korona virüs salgınını yenmemiz anlamında elimizden gelen gayreti gösterdik. İlaç tedavisinin yanında immün plazma tedavisini de hastanemizde çokça kullandığımız zamanlar oldu. Çokça iyi sonuçlar aldığımız hastalarımız oldu. Kızılay ile oldukça iyi işbirliği içerisinde çalıştık. Birçok hastaya immün plazma tedavisi uyguladık. Sürecin başından beri Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'nun oluşturmuş olduğu tedavi şablonunda çok sayıda hastaya hizmet ettik" diye konuştu.

İyileşen Recep ve Ayşe Bayrak çifti ise karşılaştıkları hizmet karşısında çok memnun olduklarını ve çok iyi ağırlandıklarını ifade ettiler.

90 yaşındaki çift, plazma bağışı sayesinde koronayı yendi

Kaynak: İHA

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