90 Öğrenci İhale Mağduru
90 öğrenci ihale mağduruERZURUM - Oltu'dan Narman ilçesine taşımalı sistemle giden öğrenciler, ihale mağduru oldu.
90 öğrenci ihale mağduru
ERZURUM - Oltu'dan Narman ilçesine taşımalı sistemle giden öğrenciler, ihale mağduru oldu. Oltu'da düz liselerin kapanmasının ardından her gün Narman ilçesine taşımalı sistemle gitmek zorunda kalan 90 öğrenci, ihalenin iptal edilmesi nedeniyle ortada kaldı.
Usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla iptal edildiği öne sürülen taşımalı sistem Narman'a gitmek zorunda olan 90 öğrenciyi perişan etti.
Sınav haftası olmasının yanı sıra servis ve yemeklerinden de olan öğrenciler, Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Okumuş ile görüşmek isteyen öğrencilerin bu talebi gerçekleşmedi. Okumuş, öğrencilerle görüşmezken yaşanan bu olumsuz durumla ilgili açıklamayı Şube Müdürü Yener Kütükçü yaptı.
Kendilerine "Oltu'dan gelen öğrenciler artık kendi imkanlarıyla gelsin" dendiğini öne süren öğrenciler, Narman İlçe Milli Eğitim Müdürüne tepki gösterdi.
Bu arada öğrencilerini yalnız bırakmayan öğrenci velilerinden Hasan Bulut, "Öğrenciler kendi imkanlarıyla gidip geleceklermiş. Böyle bir şey olabilir mi? Bu mağduriyetinin bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Herkes 2-3 çocuk okutuyor. Yazıktır, günahtır" şeklinde yaşananlara tepki gösterdi.
Narman Anadolu Lisesi Öğrencisi İbrahim Ağırman ise, "Narman Anadolu Lisesi'ne Oltu'dan giden 90 öğrencinin 80'i erkek 10'u kız. Oltu'daki Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi'nin kız lisesine dönüştürülmesi sonrası Oltu Anadolu Lisesi bir sınıf kapatıp puanını yükseltti. Narman Milli Eğitim Müdürlüğü bizi Narman'daki okula kayıt ettirmek için elinden geleni yaptı. Aradan iki ay geçti şimdi bize diyor ki 'kendi imkanlarınızla gidip geleceksiniz, taşımayı ve yemekhaneyi iptal ediyoruz.' En başında böyle olduğunu bilsek ona göre hareket ederdik. Sınav haftasındayız. Servis ve yemekleri iptal ederek bizi mağdur duruma düşürdüler. Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü, servis ve yemek ihalesinin usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildiğini, bundan dolayı böyle bir karar alındığını söyledi. Yaptıkları usulsüz işin cezasını biz öğrencilere çektiriyorlar. Narman İlçe Milli Eğitim Müdürünü istifaya davet ediyoruz" dedi.
Vedat Tekin isimli diğer bir öğrenci de Cumhurbaşkanına seslenerek, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, burada 90 öğrenci var. Durumu olan da var olmayan da var. Yemek imkanını da elimizden aldılar ve 'Oltu'daki öğrenciler kendi imkanlarıyla buraya gelsin' diyorlar. Peki, imkanı olmayanlar ne yapacak?" diye konuştu.
Narman Anadolu Lisesi öğrencisi İmran İnce de, "Yıl olmuş 2017, herkes istediği yerde okuyabiliyor. İyi bir Türkiye olmak ve gelişmemiz için bizlerin okuması lazım. Ancak Narman Milli Eğitim Müdürlüğü bizi kısıtlıyor" dedi.
Narman Milli Eğitim Şube Müdürü Yener Kütükçü, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştük ve onlar da bakanlıkla görüşüyor. Bir çözüm noktası üzerinde çalışılıyor. Kaldı ki zaten bu ayın 30'una kadar ihale süreci devam ediyor. Sizleri taşımaya devam edeceğiz. Önemli olan sizlerin dersleridir, derslerinizin aksamamasıdır. Derslerinize girin, bir endişeniz olmasın. Bu konuyu bir çözüme kavuşturacağız" şeklinde konuştu.