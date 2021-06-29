90'lı yılların siyasetçilerini bu adam ısıttı
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90'lı yılların siyasetçilerini bu adam ısıttı

90'lı yılların siyasetçilerini bu adam ısıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'ten Eskişehir'e gelerek çocukluğundan bu yana emek verdiği yorgancılığa devam eden Gökhan Lofçalı, 90'lı yılların siyasetçileri Beşer Esad, Turgut Özal, Tansu Çiller ve Süleyman Demirel gibi isimlere yorgan dikmiş olmasıyla dikkatleri çekiyor.

Kilis'ten Eskişehir'e gelerek çocukluğundan bu yana emek verdiği yorgancılığa devam eden Gökhan Lofçalı, 90'lı yılların siyasetçileri Beşer Esad, Turgut Özal, Tansu Çiller ve Süleyman Demirel gibi isimlere yorgan dikmiş olmasıyla dikkatleri çekiyor.

Eskişehir'e 4-5 yıl önce gelen Gökhan Lofçalı, 7 yaşından beri yorgancılık yapıyor. Çocukluk yıllarını Kilis'te çırak olarak geçiren 45 yaşındaki Lofçalı, Eskişehir'de kalfa olarak mesleğini geleceğe taşımayı hedefliyor. Kilis'teki ustasının yanında Beşer Esad, Turgut Özal, Tansu Çiller, Süleyman Demirel gibi isimlere yorgan diktiğini anlatan Gökhan Lofçalı, mesleğini sevdiğini söylüyor. Yorgancılığın geleceğinden endişe duyan Lofçalı'nın tek isteği ise kurslarla gençlerin mesleğe yönlendirilmesinin sağlanması.

"Beşer Esad, Turgut Özal, Tansu Çiller, Süleyman Demirel gibi isimlere yorgan diktim"

Kaliteli yorganın yün ve pamukla yapıldığını belirten ve 90'lı yılların siyasetçilerine yorgan diken Gökhan Lofçalı, "Yaklaşık 4-5 sene önce Kilis'ten geldim. 7 yaşından beri bu işin içindeyim. Yıllardır devam ediyorum yorgancılığa. Sağlığını düşünen insanların yünü ve pamuğu tercih etmesi gerekiyor. Bazıları elyaf olan hazır yorganlardan istiyor. İçinde ne olduğu belli değil. Plastikten yapılıyor. Ama bizim yaptığımız yüzde 100 doğal. Beşer Esad, Turgut Özal, Tansu Çiller, Süleyman Demirel gibi isimlere yorgan diktim. İstanbul'a ve Ankara'ya fuarlara gittim" ifadelerini kullandı.

"Gençleri yönlendirmemiz gerekiyor"

İşini severek yaptığını ve kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleğin yaşamasını isteyen Lofçalı şu sözleri kullandı:

"Sektörün devam edebilmesi için kursların açılmasını isterim. Neden derseniz herhangi bir kafeye gittiğinizde üniversite mezunu garsonlar var. Elinde mesleği yok. Herkes masa başında iş istiyor. Gençleri yönlendirmemiz gerekiyor. Kurslarla birlikte gençleri mesleklere yönlendirmek gerekiyor. Gençleri gördüğüm zaman ben üzülüyorum." - ESKİŞEHİR

90'lı yılların siyasetçilerini bu adam ısıttı
90'lı yılların siyasetçilerini bu adam ısıttı
90'lı yılların siyasetçilerini bu adam ısıttı
90'lı yılların siyasetçilerini bu adam ısıttı
90'lı yılların siyasetçilerini bu adam ısıttı
90'lı yılların siyasetçilerini bu adam ısıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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