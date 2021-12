"9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri" sahiplerini buldu

İPEKYOLU, VAN (AA) - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla ve Beyoğlu Belediyesinin desteğiyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri" verildi.

Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen ödül töreninde kısa film, belgesel ve animasyon kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türk sinemasının ve dizilerinin bugün dünyanın 152 ülkesine ulaştığını belirterek, bu toprakların hikayelerinin izleyicilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Demircan, Türk yapımlardan kaynaklı yurt dışından birçok kişinin Türkçe ve Türk kültürüne ilgi gösterdiğini, bu konuda yapacak çok şeyin olduğunu ifade etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ülkelerin kültürel kodlarının, İpek Yolu üzerinden insanlığın bir birikimi olarak sinemaya aktarıldığını anlattı.

Yıldız, Kovid-19 salgınının sinema sektörünü oldukça zorladığına işaret ederek, her türlü koşula rağmen festivali düzenlemelerinden dolayı SETEM'i tebrik etti.

Festival Başkanı Mehmet Güleryüz ise "Bu sene de kadim İpek Yolu'nda sinema kervanı kuruldu. Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz festivalimiz yine dolu dolu geçti. Uluslararası İpekyolu Film Ödüllerinin hedefi bu coğrafyada üretilen filmleri görünür kılmaktır. İlk ödüllerini İpekyolu Film Festivalinde almış birçok ulusal ve uluslararası genç yönetmenler yollarına devam ediyorlar. Önümüzdeki yıl festivalimizin 10'uncu yılında daha kapsamlı bir program ile seyirci ile buluşmayı hedefliyoruz." dedi.

Programda ayrıca konuşan Festival Direktörü Feza Sınar, Anadolu'dan, Özbekistan'a, Yunanistan'dan Irak'a, Çin'den Pakistan'a festival kapsamında bu yıl 3 bin 89 film başvurusu aldıklarını aktardı.

"SETEM Emek Ödülü" yönetmen Yavuz Turgul'a verildi

Bugüne kadar Vedat Türkali, Ertem Göreç, Safa Önal, Mehmet Dinler, Ülkü Erakalın, Aram Gülyüz, Necip Sarıcı, Yılmaz Atadeniz, Memduh Ün, Duygu Sağıroğlu, Ertunç Şenkay, Tolgay Ziyal, Hüsamettin Ünlüoğlu, Annie Pertan, Aycan Çetin ve Aytekin Çakmakçı'ya verilen "SETEM Emek Ödülü", Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Yavuz Turgul'a değer görüldü.

Ödülü törende babası adına Annie Pertan'ın elinden Nisan Turgul aldı.

Festivalde 3 binin üzerinde başvurunun ardından uluslararası ve ulusal alanda ön elemeyi geçen 43 film, sinema alanında usta isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi.

Uluslararası alanda Film Endüstri Danışmanı Hayet Benkara, yönetmen Reza Siami ve yönetmen İlgar Necef'in değerlendirdiği sonuçlar kapsamında "En İyi Kurmaca Film" dalında Azerbaycan'dan Amil Amal'ın "Tremble" adlı yapımı seçilirken, "En İyi Senaryo" ödülünü İran'dan Reza Fathi'nin "Zamharir", "En İyi Belgesel" ödülünü yine İran'dan Mohammed Alimoradi'nin "My Name" filmi aldı.

"Uluslararası İpekyolu En İyi Yönetmen" ödülüne "Bir Nehir Kıyısında" adlı filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek, "En İyi Animasyon Ödülü"ne de Özbekistan'dan Shokir Kuziboy'un "Girl and Cloud" adlı yapımı layık görüldü.

"Kurmaca Jüri Özel Ödülü" Kazakistan'dan Begaly Shibikeyev'in "The Bird", "Kurmaca Jüri Mansiyon Ödülü" Hindistan'dan Shraddha Bilwal'in "Circular Route", "Belgesel Jüri Özel Ödülü Azerbaycan'dan Latif Latifsoy'un "Anya" ve "Belgesel Jüri Mansiyon Ödülü" ise Irak'tan Ahmed Alsammar'ın "The Last Dance" filmine verildi.

"Fatma Kayacı'nın Bilinmeyen Hikayesi" belgeseli 4 ödül kazandı

Ulusal Belgesel kategorisinde de filmler, İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan'ın jüri başkanlığında İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Nezih Erdoğan ve yönetmen Didem Şahin tarafından seçildi.

Orhan Tekeoğlu'un "Fatma Kayacı'nın Bilinmeyen Hikayesi" adlı yapımı "Ulusal En İyi Belgesel", belgesel dalında "En İyi Senaryo", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini kazandı.

Bu kategoride "En İyi Kurgu Ödülü" de "Bulak" filmiyle Zoran Furkan Cömert'in, "Jüri Özel Ödülü" de "Ada'm" filmiyle Turgay Kural'ın oldu. ???????"Ada'm" film aynı zamanda "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülüne de değer görüldü.

Haziran ayında hayatını kaybeden ressam ve çizer Şafak Tavkul anısına bu yıl onun ismiyle verilen ulusal animasyon kategorisinin jürisinde, Jüri Başkanı İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Dide Akdağ, yönetmen Nermin Er ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nefise Abalı yer aldı.

Animasyon dalında Emir Aytemür'un "Buz İçin Çığlık" filmi "En İyi Film" ödülünü, Emrah Özçelik'in "Paralel Evrim" filmi "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanırken, "En İyi Animatör" ve "En İyi Senaryo" ödülüne ise "Pimino" adlı yapım seçildi. "Jüri Özel Ödülü"ne ise "Sudan Çıkmış Balık" filmiyle Nur Özkaya sahip oldu.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

