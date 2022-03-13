"9. Mood Ödülleri Töreni"nde yıldızlar geçidi! Birbirinden ünlü isimlere ödül yağdı - Haberler

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"9. Mood Ödülleri Töreni"nde yıldızlar geçidi! Birbirinden ünlü isimlere ödül yağdı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği "9. Mood Ödülleri Töreni" önceki gece gerçekleştirdi. Törende ödül alan isimler arasında Magazinkolik.com'un sahibi Nurcan Sabur da yer aldı. Sabur, "Meslek Onur Ödülü"ne layık görüldü.

"9. Mood Ödülleri Töreni" geçtiğimiz akşam Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirildi. Gecede sunuculuğu ünlü isim Gökay Kalaycıoğlu üstlendi. Birbirinden önemli isimlerin katılım gösterdiği gecede, alanındaki başarılı isimlere ödül yağdı.

'9. Mood Ödülleri Töreni'nde yıldızlar geçidi! Birbirinden ünlü isimlere ödül yağdı

Magazinkolik'te yer alan habere göre rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamayan Müjdat Gezen ve aynı oyunda rol aldığı kızı Elif Gezen'in ödülü diğer sanatçılar tarafından havaya kaldırıldı.

'9. Mood Ödülleri Töreni'nde yıldızlar geçidi! Birbirinden ünlü isimlere ödül yağdı

Gecede ödül alanlardan biri de Magazinkolik.com'un kurucusu, usta magazinci Nurcan Sabur'du. Sabur, "Meslek Onur Ödülü"ne layık görüldü.

'9. Mood Ödülleri Töreni'nde yıldızlar geçidi! Birbirinden ünlü isimlere ödül yağdı

Enbe Orkestrasının kurucusu Behzat Gerçeker, Film-San Vakfı Başkanı Engin Çağlar, Sinema ve dizi oyuncusu Aydan Şener, Sinema ve Tiyatro oyuncusu Levent Özçelik, Türk Müziği sanatçısı Umut Akyürek, Haber Sunucusu Gökhan Taşkın , Sanatçı Zehra Gülüç, Fenomen Şef CZN Burak, Fantazi Müziğin Sevilen İsmi Cansever Sinema Oyuncusu İlyas Salman, Manken Ebru Destan, Haberler.com CEO'su Av. Bedia Serra Teymur,Cine5tv Magazin'in Sahibi Fethi Demirkol, Sunucu Zahide Yetiş ödüle layık görülen diğer isimler arasındaydı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Bedia Teymur, Magazin, Haberler

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