80 nerenin plaka kodu? 80 plakası nereye ait, hangi şehir? Osmaniye ilçe plaka harfleri
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80 nerenin plaka kodu? 80 plakası nereye ait, hangi şehir? Osmaniye ilçe plaka harfleri

Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 80 plakası nerenin, hangi ile ait?

80 nerenin plaka kodu? 80 plakası nereye ait, hangi şehir? Osmaniye ilçe plaka harfleri
20.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:36

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 80 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 80 plakasının detaylarını aktaralım.

80 NERENİN PLAKA KODU?

80 plakası hangi şehre ait : Osmaniye

80 plakası Osmaniye iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 80 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Osmaniye şehrine ait demektir. Osmaniye'nin plakası 80'dir. Osmaniye O harfiyle başladığı halde plakası 80'dir. Bunun sebebi Osmaniye'nin sonradan il konumuna gelmesidir. Osmaniye sonradan şehir olduğu için plaka kodu da alfabetik sıraya göre değil sonradan il olanların listesine dahildir.

Peki Osmaniye ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

OSMANİYE İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 80 olan Osmaniye'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Osmaniye'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 80 Osmaniye plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Osmaniye Merkez ilçesi plaka harfleri :

80 AC 001-80 AF 999

80 AN 001-80 AT 999

80 EA 001-80 EZ 999

80 FA 001-80 FZ 999

80 M 0001-80 M 5000

80 T 0001-80 T 5000

Osmaniye Kadirli ilçesi plaka harfleri :

80 AH 001-80 AL 999

80 AY 001-80 AZ 999

80 KA 001-80 KZ 999

80 M 7000-80 M 7999

Osmaniye Düziçi ilçesi plaka harfleri :

80 AU 001-80 AV 999

80 DA 001-80 DZ 999

80 M 6000-80 M 6999

Osmaniye Bahçe ilçesi plaka harfleri :

80 BA 001-80 BZ 999

80 M 5500-80 M 5999

80 M 8000-80 M 8499

Osmaniye Toprakkale ilçesi plaka harfleri :

80 M 8500-80 M 8999

Osmaniye Sumbas ilçesi plaka harfleri :

80 M 9000-80 M 9499

80 nerenin plaka kodu? 80 plakası nereye ait, hangi şehir? Osmaniye ilçe plaka harfleri

Sonuç itibariyle 80 plakası Osmaniye şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

OSMANİYE PLAKA KODU KAÇTIR?

Osmaniye ilimizin plaka kodu 80'dir. Yollarda gördüğümüz 80 plakalı arabalar Osmaniye şehrine ait demektir.

OSMANİYE TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Osmaniye telefon alan kodu 328'dir. Yani 0328 numarasıyla başlayan telefon kodları Osmaniye şehrine aittir.

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