8 yıl sonra ekrana dönen Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
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8 yıl sonra ekrana dönen Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

8 yıl aradan sonra Exxen'de yayınlanacak yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümlerinden 8 yıllık bir zaman atlaması yaşanacak.

2011-2014 yılları arasında TRT1'de yayınlanan absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun, 8 yıl sonra geri dönüyor. Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür, ve Osman Sonant'ın paylaştığı dizide Leyla karakterini ise Deniz Işın canlandıracak. Dizinin merak edilen yeni sezon fragmanı da yayınlandı.

8 YILLIK ATLAMA YAŞANACAK

Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak kaleme alırken, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstleniyor. Exxen platformunda seyirciyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun'un yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Senaryoda 8 yıllık bir atlamanın yaşandığı dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

8 yıl sonra ekrana dönen Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
8 yıl sonra ekrana dönen Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
8 yıl sonra ekrana dönen Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
8 yıl sonra ekrana dönen Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
8 yıl sonra ekrana dönen Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
8 yıl sonra ekrana dönen Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
8 yıl sonra ekrana dönen Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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8 yıl sonra ekrana dönen Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı - Haberler Magazin
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