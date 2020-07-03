8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

Ankara Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı öldürme suçundan yargılanan sanık Uğur Koçyiğit'in ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 48 yıla kadar hapsi istendi. Katil zanlısının annesinin de 28 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

03.07.2020 20:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:37

Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı Uğur Koçyiğit ile ona yardım ettiği öne sürülen annesinin yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Koçyiğit, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit, Eylül'ün annesi Şerife ve babası Halil İbrahim Yağlıkara, taraf avukatları ile müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

EYLÜL'Ü ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Duruşmada söz verilen savcı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanık Uğur Koçyiğit'in, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21 yıl, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcı, sanık Huriye Koçyiğit'in de "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçuna yardımdan 8 yıl, "kasten adam öldürme" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı daha sonra mağdur vekillerine esas hakkındaki mütalaaya karşı diyeceklerini sordu.

Yağlıkara ailesinin avukatı, Huriye Koçyiğit'in "yardım" değil "azmettirme" suçunu işlediğini savunarak, mütalaaya katılmadıklarını söyledi. Esas hakkındaki beyanlarını sunmak için süre isteyen avukat ayrıca Huriye Koçyiğit'in tutuklanmasını talep etti.

Sanık Huriye Koçyiğit, o tarihte köyde olmadığını, bu nedenle azmettirme eylemini gerçekleştirmediğini ileri sürdü ve mahkemeden esas hakkındaki savunması için süre talebinde bulundu.

Uğur Koçyiğit de esas hakkındaki savunması için süre isteğini söyledi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdur ile sanıkların süre talebini kabul etti.

Sanık Huriye Koçyiğit'in tutuklanma talebi, duruşmaları takip etmesi ve kaçacağına dair somut bir delil bulunmaması gerekçesiyle reddedildi. Uğur Koçyiğit'in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMALAR

Küçük kızın annesi Şerife ve babası İbrahim Yağlıkara ve avukatları Pelin Uzun basın açıklaması yaptı.

Baba İbrahim Yağlıkara, bunu tüm anne babaların yaşayabileceğini belirtti.

"Çocuklar ölmesin, anne babalar yanmasın" diyen baba Yağlıkara, "(Ateş düştüğü yeri yakar) derler, bu çok doğru. Gereken kararlarla katillerin büyük bir ceza almasını istiyoruz'' dedi.

''4 EYLÜL'DE DE İYİ HABERLER ALMAYI UMUYORUZ''

Şerife Yağlıkara ise bugün duruşmada güzel haberler aldıklarını, 4 Eylül'de de iyi haberler almayı umduklarını ifade etti.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da ailenin yanında olduklarını dile getirdi.

Ceylan, "Umuyoruz, 4 Eylül'de karar verilecek ve ailemizin acıları sona erecektir'' ifadesini kullandı.

Eylül Yağlıkara, 22 Haziran 2018'de kaybolmuş, arama çalışmaları sonucu cesedi bir hafta sonra son görüldüğü yerin birkaç kilometre uzağında toprağa gömülü bulunmuştu.

8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü Haber
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Haber
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Silahlı saldırıda 'kaza kurşunu' isabet eden asteğmen öldü Haber
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı Haber
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var Haber
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Barbaros dizisinden ayrıldı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Barbaros dizisinden ayrıldı
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
İki Bakan, 'patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor' iddialarına yanıt verdi
İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu?' sorusuna yanıt
Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Transferin gözde ismi Mert Hakan, Sivasspor'daki performansıyla dikkat çekiyor
Transferin gözde ismi Mert Hakan, Sivasspor'daki performansıyla dikkat çekiyor
ABD'de ırkçılıkla suçlanan Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı
ABD'de ırkçılıkla suçlanan Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Halife Hafter Berat Albayrak Emmanuel Macron
Magazin Alişan Seda Sayan Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor İrfan Buz Gökhan Töre Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tbmm Temmuz Sakarya Patlama
Şu an buradasınız: 8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 20:38:08. #1.15#
title