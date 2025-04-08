8 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı!

Televizyon izleyicileri için günün en merak edilen konusu: 8 Nisan TV yayın akışı. Bugün, yani 8 Nisan 2025 Salı günü, televizyonda hangi diziler ve programlar var? sorusu gündemde. İzleyiciler, sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 8 Nisan TV yayın akışı detaylarını araştırıyor. 8 Nisan TV yayın akışı kapsamında, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV gibi popüler kanallarda bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var?

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Hayallerinin Peşinde

06.45 Vuslat

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Bir Zamanlar İstanbul

02.45 Seksenler

03.40 Teşkilat

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Sustalı Ceylan

03:00 Kuruluş Osman

05:50 Hercai

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:15 Sahipsizler

03:00 Sefirin Kızı

05:00 Kiralık Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

22:45 Hızlı ve Öfkeli 7

01:30 Uzaylı Tehdidi

02:45 Yargı

05:00 Kuzey Güney

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

07.30 İLK BAKIŞ

08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

12.30 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.30 HUDUTSUZ SEVDA

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 RECEP İVEDIK 7

01.45 ŞAHANE HAYATIM

04.00 SON YAZ

06.00 KEFARET

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Deha

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:45 Siyah Kalp

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz