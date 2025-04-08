8 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı!
8 Nisan TV yayın akışı bugün hangi diziler ve programlar var sorusunu merak eden izleyiciler için günün en çok araştırılan konularından biri haline geldi. Hafta sonu evde vakit geçirmek isteyen milyonlarca kişi, "8 Nisan TV yayın akışı" üzerinden kanallarda neler olduğunu öğrenmek istiyor.
Televizyon izleyicileri için günün en merak edilen konusu: 8 Nisan TV yayın akışı. Bugün, yani 8 Nisan 2025 Salı günü, televizyonda hangi diziler ve programlar var? sorusu gündemde. İzleyiciler, sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 8 Nisan TV yayın akışı detaylarını araştırıyor. 8 Nisan TV yayın akışı kapsamında, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV gibi popüler kanallarda bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var?
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Hayallerinin Peşinde
06.45 Vuslat
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Bir Zamanlar İstanbul
02.45 Seksenler
03.40 Teşkilat
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Sustalı Ceylan
03:00 Kuruluş Osman
05:50 Hercai
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Kiralık Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7
22:45 Hızlı ve Öfkeli 7
01:30 Uzaylı Tehdidi
02:45 Yargı
05:00 Kuzey Güney
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.30 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 HUDUTSUZ SEVDA
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 RECEP İVEDIK 7
01.45 ŞAHANE HAYATIM
04.00 SON YAZ
06.00 KEFARET
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Deha
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:45 Siyah Kalp
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz