8 Mart mesajları? Dünya Kadınlar Günü sözleri ve mesajları! Anneye, sevgiliye, eşe 8 Mart mesajları! Resimli ve anlamlı Kadınlar Günü mesajları!

KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ABD'nin New York eyaletinde 40.000 kadın işçisi daha iyi çalışma koşulları istemesi nedeniyle çalıştıkları tekstil fabrikasında 8 Mart 1857 tarihinde grev başalttılar. Çıkan olaylar sırasında polisin kadınlara saldırması ve şiddet uygulaması, ardından kadın işçilerin fabrikaya kilitlenmesi sonrasında çıkan yangından kaçamayan kadın işçiler feci bir şekilde can verdiler. Yaklaşık olarak 120 kadın işçi hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden kadın işçilerin cenazesine yaklaşık olarak 10.000 kişi katıldı.

1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde Enternasyonale bağlı kadınlar8 Mart 1857 tarihinde ABD'de tekstil fabrikasında meydana gelen faciayı anmak için International Women's Day – Dünya Kadınlar Günü önerisini oybirliği ile kabul ettiler. Her sene belirli bir tarihte anmalar yapılmasa da ilkbaharla birlikte anma faaliyetleri yürütülüyordu. 16 Aralık 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Kadınları Anma Günü olarak tarihlendirildi.

KADINLAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VE NASIL KUTLANILMAYA BAŞLANDI?

Türkiye'de ise ilk olarak 1921 senesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1980 darbesi döneminde dört yıl güvenlik gerekçesi ile kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her geçen gün daha da geniş kitlelerle Türkiye'de kutlanmaya devam etmektedir.

2021 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

2021 Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Pazartesi günü kutlanacak.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI!

"Bir kadına yapamayacağı her şeyi söylemek, ona ne yapabileceğini söylemektir." –İspanyol Atasözü

"İyi davranışlı kadın nadir olarak tarih yazar." -Eleanor Roosevelt

"Büyüleyici bir kadın kalabalığı takip etmez; kendisidir. " -Loretta Young

"Bir kadının sahip olabileceği en iyi koruma cesarettir." –Elizabeth Cady Stanton

"Kadının olduğu yerde sihir vardır." –Ntozake Shange

"Bu hayata, onu yaşayacak kadar güçlü olduğun için verildi." -Bilinmeyen

"Kadınlar dünyadaki kullanılmayan en büyük yetenek rezervuarıdır." - Hillary Clinton

Bir şövalye aramıyordu. Bir kılıç arıyordu. " -Atticus

Her şeyden önce, hayatınızın kahramanı olun. Kurban değil. " -Nora Ephron

"Kızlar asla akıllı olmaktan korkmamalı." -Emma Watson

"Hayat zor sevgilim, ama sen de öylesin." –Stephanie Bennett-Henry

"Güçlü bir kadın, gözünde bir meydan okuma gibi görünüyor ve ona göz kırpıyor." -Gina Carey

"Başkalarının ne düşündüğünü sürekli önemsiyorsan hayatın senin değil." -Bilinmeyen

"Bir hayalin varsa, onu hedef yap." -Bilinmeyen

"Bazen ejderhayı öldüren ve prensi kurtaran prensestir." -Samuel Lowe

"Hayalleri olan küçük kızlar vizyon sahibi kadın olurlar." -Bilinmeyen.

"Tüm kurallara uyarsanız, tüm eğlenceyi kaçırırsınız." -Katherine Hepburn

"Yapacağına inandı ve yaptı." -Bilinmeyen

"Sustuğumuzda sesimizin önemini anlıyoruz." –Malala Yousafzai

"Bilginiz varsa, bırakın başkalarının mumlarını yakmasına izin verin." -Margaret Fuller

"Bazen kadın olmak cesaret ister." -Bilinmeyen

"Başarılı bir kadın, başkalarının ona fırlattığı tuğlalarla sağlam bir temel oluşturabilen kişidir." -Bilinmeyen

Bir şeyin söylenmesini istiyorsanız, bir adama sorun. Bir şeyin yapılmasını istiyorsanız, bir kadına sorun. " -Margaret Thatcher

"Sesi olan bir kadın, tanımı gereği güçlü bir kadındır. Ancak bu sesi bulmak için arama yapmak oldukça zor olabilir. " -Melinda Gates

1. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

2. Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.

3. Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

4. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

5. Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.

6. Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

"Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım." Mustafa Kemal Atatürk

1. "Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin." Henry Miller

2. "Kadınların siyasal güçleri yoktur sözde; oysa akıllı kadınlar, aptal kocalarını hiç güçlük çekmeden parlamentoya sokar, hatta bakan koltuklarına oturturlar." Bernard Shaw

3. "Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı." Robin Williams

4. "Sevmekte kadınlar profesyonel, erkekler ise amatördür." Francois Truffaut

5. "Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

6. "Bir kadın olarak kentim yok. Bir kadın olarak kentim tüm dünya.." Virginia Woolf

7. – 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

8. 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

9. Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

10. Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır.) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının gününü kutlarım.

11. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır.

12. Saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

13. Bütün kadınların eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

14. Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum.

15. Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır.

16. Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

17. Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

18. "Bir kadın hak ettiği yaştadır." Coco Chanel

19. "Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!" Mustafa Kemal Atatürk

20. "Dünyada her şey kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları temelli ortaya çıkmış olan bir gündür. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Biz de sizler için bu özel günü daha da anlamlı kılmak için güzel söz ve mesajları bir arada derledik. İşte, 2021 Dünya Kadınlar Günü mesajlarından seçmeler...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadının özdeğeri ve sahip olduğu temel insani haklar konusunda etkin bir farkındalığa, kadına yönelik şiddetle mücadele hususunda küresel bir bilince vesile olmasını temenni ediyorum

Biz kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum..