8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi?
Astrolojide yer alan 12 burcun kendisine ait özellikleri vardır. Her burcun yükseleni ve alçalanı farklıdır. 8 Mart doğanların burcu ne merak edildi. Peki, 8 Mart hangi burç? 8 Mart günü doğanların burcu hangi burçtur? 8 Mart doğumluların burcu ne? Sekiz Mart burcu nedir? 8 Mart yükselen burcu nedir? Detaylar haberimizde.
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TOPLAM KAÇ BURÇ VAR?
Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.
Burçlar ve Günleri:
Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak
Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat
Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart
Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan
Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos
Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül
Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim
Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım
Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık
8 MART HANGİ BURÇ?
8 Mart burcu Balık'tır. 8 Mart günü doğanların burcu Balık burcudur. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğanların burcu Balık'tır. Bu yüzden 8 Mart günü doğum günü olanların burcu da Balık olmaktadır. 8 Mart yükselen burcunuzu hesaplama sitelerinden hesaplayabilirsiniz. Çünkü doğum tarihi saatinize göre yükselen ve alçalan burç değişebiliyor.
8 Mart günü burcu : Balık
BALIK BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?
20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasındaki günler Balık burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Balık burcudur:
20 Şubat günü burcu : Balık
21 Şubat günü burcu : Balık
22 Şubat günü burcu : Balık
23 Şubat günü burcu : Balık
24 Şubat günü burcu : Balık
25 Şubat günü burcu : Balık
26 Şubat günü burcu : Balık
27 Şubat günü burcu : Balık
28 Şubat günü burcu : Balık
29 Şubat günü burcu : Balık
1 Mart günü burcu : Balık
2 Mart günü burcu : Balık
3 Mart günü burcu : Balık
4 Mart günü burcu : Balık
5 Mart günü burcu : Balık
6 Mart günü burcu : Balık
7 Mart günü burcu : Balık
8 Mart günü burcu : Balık
9 Mart günü burcu : Balık
10 Mart günü burcu : Balık
11 Mart günü burcu : Balık
12 Mart günü burcu : Balık
13 Mart günü burcu : Balık
14 Mart günü burcu : Balık
15 Mart günü burcu : Balık
16 Mart günü burcu : Balık
17 Mart günü burcu : Balık
18 Mart günü burcu : Balık
19 Mart günü burcu : Balık
20 Mart günü burcu : Balık
BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Balık Zodyağın son astrolojik burcudur. Batı astrolojisine göre 20 Şubat ile 20 Mart arasında doğanlar bu burca mensup olur. Balık burcu yıllık yorumlarına aşağıdan bakabilirsiniz.
Doğum Tarihleri : 20 Şubat - 20 Mart
Zodyak Elementi : Su
Gezegeni : Neptün
Zararlı Konum : Merkür
Etkili Gezegeni : Venüs
BALIK BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI
Maddi ve manevi dünyalar arasında adeta bir köprü görevi yapan balıklar bazen kutsal boyutlara yükselirlerken bazen de yaşadığımız dünyadaki iki yüzlülüklerden dolayı hayal kırıklığı yaşar. Bu yıl balıkların yaşamlarının anlamını aradıkları bir sene olacak. Yılın ilk yarısında inançlarınızı ve hayallerinizi gündelik yaşamınıza yansıtmanız halinde gerçeklerinizle idealleriniz birbirlerine yakınlaşarak aralarındaki farkı kapatacak. Bu yıla boğa dönencesi'ndeki 3. Evinizde başlayacak olan jüpiter en önemsizmiş gibi görünen işlerdeki önemi size gösterecek ve sizin detaylara büyük önem vermenizi sağlayacak. detaylarda aradığınız derin anlam sayesinde basit konuşmalardan bile büyük anlamlar çıkarabilecek ve kendinizi zenginleştireceksiniz. 11 haziran tarihinde ikizler dönencesi'ndeki 4. Kökler evinize girecek olan jüpiter sizi geçmişinizden kurtaracak yeni perspektifi aile yaşantınızda sağlayacaktır. Katı kuralları yıkarak iş ve aile yaşamlarınızda daha dinamik yeni roller üstlenebileceksiniz. 29 ekim 2009 tarihinde 8. Paylaşılan kaynaklar evinize girmiş olan stratejik satürn ilişkilerinizde adaleti sağlamak ve iletişimi güçlendirmek için başkalarıyla uzlaşmanızı gerektiriyordu. 5 ekim tarihinde 9. Yüksek düşünceler ve uzak yerler evinize girecek olan satürn, iki yıllık ziyareti süresince sizin büyük düşüncelerinizi konsolide ederek bunların özlerini yaşamınızda kullanmanızı isteyecek. 10 ekim tarihinde neptün ile 120 derecelik açı yaratacak olan satürn rüya ve hayallerinizi şekillendirerek bunları gerçeğe çevirmenin yollarını size gösterecek. Balıkların hayal dünyaları ile gerçekler arasında yaptıkları başarılı geçişler onları hedeflerine taşıyacak. Bu sadece egoist bir kazanç olmayıp, kolektif bir başarıyı da beraberinde getirecek. Mars'ın 13 ocak - 13 nisan döneminde gerçekleşecek geri çekilme hareketi esnasında planlarınızda bazı gecikmeler söz konusu olduğundan, bu süreçte mümkün olduğunca esnek davranmalısınız. Problemlerinizi teker teker çözmeyi deneyin. Böylece içinden çıkamayacağınız karmaşık durumlardan kurtulmuş olursunuz.