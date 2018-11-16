8. Malatya Uluslararası Film Festivali Ödül Töreni

Malatya'da gerçekleştirilen "8. Uluslararası Film Festivali"nde Uzun Metraj Film Yarışması'nda mücadele eden "Anons" ve "Güvercin" filmleri 5'er ödülün sahibi oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, kırmızı hali geçişi ve kapanış töreniyle sona erdi.

Yönetmenler, Nuri Bilge Ceylan, Reis Çelik, sanatçı Şerif Sezer, oyuncular İpek Tuzcuoğlu, Haluk Piyes ile çok sayıda davetli Malatya Nikah Sarayı'ndaki tören öncesi kırmızı halıda yürüyerek, basın mensuplarına poz verdi.

Davetliler daha sonra festivalin kapanış programının düzenlendiği salona geçti.

Programda konuşma yapan Festival Direktörü Suat Köçer organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Uluslararası Kısa Metraj Film yarışmasında birinci olan "The Teacher"e ödülü Filistin Kültür Bakanlığı Sinema Bölümü Direktörü Lina Buhari Bokhary tarafından verildi.

Yönetmen Emre Konuk ise Ulusal Kısa Metraj En İyi Film Dalında Jüri Özel Ödülü alan "Her şey Yolunda" ile birinci olan "Sonsuz"a ödüllerini verdi.

Ulusal Ödüller

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nı kazanan "Anons" filminin ödülünü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, Malatya Valisi Aydın Baruş'un elinden aldı. Coşkun, yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen Ödülü'nün de sahibi oldu.

Oyuncu Haluk Piyes, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Aydede" filmiyle Ezgi Mola'nın kazandığını açıkladı.

En İyi Erkek Oyuncu Kristal Kayısı Ödülü ise sanatçı Şerif Sezer tarafından "Güvercin" filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve "Halef" eserindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan'a verildi.

Festivalde ayrıca En İyi Senaryo Ödülü'nü ise "Aydede" filmiyle Abdurrahman Öner aldı.

"Anons" filmi ayrıca en iyi sanat yönetmeni, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, SİYAD En İyi Film Ödülü'nün de sahibi oldu.

En iyi yardımcı erkek oyuncu, Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülü ile en iyi kurgu ödülünü de "Güvercin" filmi aldı.

Malatya Film Platformu Ödülleri

Festival kapsamında bu yıl 2'ncisi düzenlenen Malatya Film Platformu kapsamında gerçekleşen yarışmalarda da ödüller sahiplerini buldu.

Uluslararası Senaryo Geliştirme Destek Ödülünü kazanan "Bir Tutam Karanfil", "Kurt" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmlerine ödülünü Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu takdim etti.

Ödüllü yönetmen Musa Uçakan da TRT Kısa Film Yapım Destek Ödülleri'ni kazanan "Kar Kış Kıyamet", "Kendini Gömen Adam" ve "Zemberek" filmlerinin ekiplerine ödüllerini verdi.

Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü ise "Aralık" filmine kazandı. Ödülü Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz verdi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü'nü kazanan "Bir Düş Gördüm" eserine ödülünü verdi.

Uluslararası ödüller

Ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, festivalde yarışan filmlerin çok iyi olduğunu belirterek, organizasyonu çok beğendiğini ve sorunsuz tamamlandığını ifade etti.

Ceylan, konuşmasının ardından Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü'nü, "The Load (Yük)" filmine verdi.

Oscar alan ve Hollywood oyuncularına da koçluk yapan yapan akademisyen Vernice Klier ise yarışma kapsamında Juri Özel Ödülü'nü almaya hak kazanan "AGA" eserine takdim etti.

Özel Ödüller

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Kemal Sunal Halk Jurisi En İyi Film Ödülü'nün kazananını "Çınar" olarak açıkladı.

Prof. Dr. Ulvi Saran ise kendi adını taşıyan özel ödülü "Güvercin" filimin aldığını duyurdu.