8 kişinin öldüğü kazada minibüs toprak alana inip savrulmuş

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde dün minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 13 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Ersan ERDOĞAN- Doğan ÇİZMECİ/KEMALPAŞA (İzmir), DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde dün minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 13 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Sağ bacağı kırılan, başına darbe alıp ellerinde ezilmeler oluşan Ali Kandemir (74) kaza sırasında yaşadıklarını anlattı. Minibüsün virajı alamayıp, yol kenarındaki toprak bölüme inerek savrulduğunu belirten Kandemir, "Kaza anında, kardeşim aracın yuvarlandığını söyledi. Bir onu duydum. Araç, uçuruma yuvarlandı" dedi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Sarıçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesi'ni ziyaret edip yaşadıkları Kınık'a dönmek için yola çıkanları taşıyan İlhan Suay (55) yönetimindeki 35 L 1610 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı. Takla atan minibüs, çarptığı ağaçta asılı kaldı. Kazada, şoför İlhan Suay (55) ile Gönül Özcan (60), Elif Karadağ (57), Neriman Onuş (51), Ümmühan Kandemir (50), Sude Onuş (11), Remzi Kandemir (7) ve Dudu Özcan (8) yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.

Devriye görevi yaparken kazayı fark eden jandarmanın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir yığınına dönen midibüste sıkışanları çıkarttı. Çok sayıda vatandaş da kaza yerine gelerek yaralıların ambulansa taşınmasında yardımcı oldu. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 2'si ağır, 13 yaralıyı, çevre hastanelere kaldırdı. Ölenlerin cenazeleri morga götürüldü.ÖLENLER YAKIN AKRABAYMIŞTaştepe Mahalle Muhtarı Erdem Nuray, kazada hayatını kaybedenlerin yakın akraba olduklarını söyleyerek şunları anlattı: "Kazanın nasıl meydana geldiğini bilmiyoruz ama köyümüzden adak götürmüşler türbeye. Türbeden dönüşte aracın kaza yaptığını duyduk. Araçta 21 kişi varmış. 8'i vefat etti 2'si ise ağır yaralı. Ağır yaralıların durumuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Yaralılarla da konuşamadık. Almanya'dan gelen bir gencimizin kurban adağını türbeye götürmüşler. O genç kendi özel aracındaymış. Biri komşu köyden diğer cenazeler bizim köyden. Teyzemiz, amcamız, halamız torunları vardı hepsi akrabamızdı. Köyümüzde 2 sene önce bir yıldırım faciası yaşamıştık. Baba kız vefat etmişti ama bu kadar ağır bir facia yaşamamıştık. Ölenlerden 3'ü çocuk. Çok üzgünüz" dedi.'CAMDAN DIŞARI ÇIKTIK'Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali Kandemir (74), minibüsün virajı alamayıp, yol kenarındaki toprak bölüme inip savrulduğunu söyledi. Kazayı sağ bacağı kırılan başı ve ellerinde ezilmeler meydana gelen Kandemir (74), o anları şöyle anlattı:

"Türbeye ziyaretini yaptık. Dönmek için araca bindik. Şoförün arkasındaki 2'nci koltukta oturuyordum. Araç bir anda gidip geldi, gibi oldu. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Hiçbir şeyin farkında değilim. Kaza anında kendimde değildim. Kaza anında, kardeşim aracın yuvarlandığını söyledi. Bir onu duydum. Araç, uçuruma yuvarlandı. Araç dik bir şekilde durdu. Ön camları kırıldı. Biz camdan dışarı çıktık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen