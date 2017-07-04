780 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti! Adil Öksüz'ü Sorgulayan Savcı, Kırıkkale'ye Atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince hazırlanan yaz kararnamesiyle 780 hakim ve savcının yeri değiştirildi. 32 ile yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosuna bakan Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kilit isimlerinden Adil Öksüz'ü sorgulayan Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.

32 İLE YENİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ATANDI

Kurulun internet sitesinden duyurduğu yaz kararnamesine göre, 32 ile yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına; Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Eray, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına; Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına; Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, İzmir Cumhuriyet Savcılığına; Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına; Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına; Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına; Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına; Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına; Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Aldemir, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına; Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına; Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına; İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına; Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına; Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Cumhuriyet Başsavcılığına; Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına; Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Karişit, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına; Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına; Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına; Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Asker, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına; Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına; Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına; Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete Muş, Cumhuriyet Başsavcılığına; Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Batman Cumhuriyet Başsavcılığına; Batman Cumhuriyet Başsavcısı Şenol Taşkale, Ankara Cumhuriyet Savcılığına; Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına; Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına; Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına; Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine; Kars Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına; Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Sönmez, Ankara Cumhuriyet Savcılığına; Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına; Denizli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Balık, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına; Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Kars Cumhuriyet Başsavcılığına; Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına; Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza Sönmez, Ankara Cumhuriyet Savcılığına; Bartın Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Bozkurt, Ankara Cumhuriyet Savcılığına; Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Turan, Kayseri Cumhuriyet Savcılığına; Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına; Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına; Zonguldak Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına; Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Bayrakdar, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına; Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına; Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

ANKARA'DA 9 BAŞSAVCIVEKİLİ YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Hakan Pektaş, Necip Cem İşçimen, Mustafa Sağıroğlu, Ahmet Berke, Mehtap Öğeç, Zafer Ediş, Gürhan Aktaş, İbrahim Halil Selçik ve Zekai Yusuf Sarıbay, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosuna bakan Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekillerinden Ateş Hasan Sözen ve Levent Çağıl, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı; Mehmet Ayhan, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı; Fatih Karakuş, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı; Aladdin Arkcı da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Emin Atik, Kadir Karaca, Feyzi Öztürk, Ömer Ömeroğlu, Cevdet Aydemir, Şükran Dedeağaoğlu ve Tarık Tuna, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Emin Kavas, İzmir Cumhuriyet Savcılığına atandı.

ADİL ÖKSÜZ'Ü SORGULAYAN SAVCI KIRIKKALE'YE

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kilit isimlerinden Adil Öksüz'ü sorgulayan Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.

Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'i tahliye eden Ankara Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer ise Çorum Hakimliğine atandı.

Gülümser Erdem, tahliye kararına yapılan itirazın ardından tekrar aynı gün tutuklanmıştı.