78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
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78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

01.03.2021 07:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 07:14
78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

NEW Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından belirlenen ve Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.

NEW Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından belirlenen ve Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez sanal ortamda ödüllerin dağıtıldığı programı Tina Fey ve Amy Poehler sundu.

Nomaland filmiyle drama dalında en iyi film ödülünü ve aynı filmle en iyi yönetmen ödülünü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.

Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in de drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanması dikkati çekti.

78. Altın Küre Ödülü alanlar şöyle:

- Drama Dalında En İyi Film: Nomadland

En İyi Yönetmen: Chloé Zhao (Nomadland)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Borat Subsequent Moviefilm

En İyi Yabancı Film: Minari- En İyi Animasyon Filmi: Soul

En İyi Senaryo: Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

Drama Dalında En İyi TV Dizisi: The Crown

Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV Dizisi: Schitt's Creek

En İyi Film Müziği: Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rosamund Pike (I Care A Lot)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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