7060 kim? Nasıl iptal edilir? 7060 Arayana dinlet nedir?

7060 kim? Nasıl iptal edilir merak edilmeye başlandı. 7060 nolu hattan gelen aramalar son dönemde birçok kullanıcı tarafından şikâyet edilmeye başlanmıştır. Peki, 7060 Arayana dinlet nedir?

Öncelikli olarak 7060 nolu hat Vodafone Türkiye'ye ait bir servis numarasıdır. Arayana Dinlet servisi olarak bilinen bu servis Ücretli bir servistir. 7060 nolu hattın sizi araması sonrasında herhangi bir ücret ödemesi yapmazsınız. Ancak arama sonrası Satın Alma İşlemi yaparsanız ücretlendirme yapılır.

7060 KİM?

7060 nolu hattı geri aramanız durumunda ise Dakika başı 20 Kuruş gibi bir ücret alınmaktadır. Ayrıca abonelik işlemi yapılması durumunda Aylık 2.5 TL ve Her İçerik için de 2.5 TL gibi bir ücret tahsil edilmektedir.

Önerimiz eğer bir Arayana Dinlet Aboneliği alınmayacaksa 7060 nolu hat üzerinden gelen aramalara yanıt vermemenizden yana olacaktır. Ayrıca durum sıkıcı bir hal almaya başladı ise Numara Engelleme işlemi yapabilir veya Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri ile konuyu görüşebilirsiniz.

Vodafone Arayana Dinlet

Servis Ücretleri

Arayana Dinlet servisi ilk 10 Gün için ücretsizdir.

10 günden sonra Normal Abonelik süreci başlamakta ve Aylık 2.5 TL servis ücreti alınmaktadır.

Arayana Dinlet kapsamında aldığınız her içerik için 2.5 TL ücret ödemesi yaparsınız. Her parça 6 aylık bir süre kapsamında kullanılabilir olur.

7060 Arayana Dinlet Sesli Yanıt Servisi Dakika Başına 20 Kuruş ücret almaktadır

Tüm ücretlere KDV ve ÖİV Dâhildir.

Arayana Dinlet Abonesi Nasıl Olunur?

ABONE yazıp ücretsiz olarak 7060'a SMS gönderebilirsiniz.

7060 Sesli Yanıt Sistemi'ni arayabilirsiniz.

arayanadinlet.com adresi üzerinden aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

542 Vodafone Müşteri Hizmetleri'ni arayabilirsiniz.

Vodafone Cep Merkezleri'ne giderek aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

* Bu servis Vodafone tarafından yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcılar tarafından sunulmakta olup, aboneler hizmetin sunumu gereği ihtiyaç duyulan kişisel bilgilerinin ve ücretlendirmeye esas bilgilerin hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp işleneceğini kabul ederler.

NasılSatın Alırım

Seçtiğiniz Arayana Dinletin SMS kodunu yazıp ücretsiz 7060'a SMS gönderebilirsiniz.

7060 Arayana Dinlet Sesli Yanıt Servisi'ni arayabilirsiniz.

arayanadinlet.com adresine giriş yaparak istediğiniz Arayana Dinleti alabilir ve kişiye, saate veya günlere özel tanımlamalar yapabilirsiniz.

Geçici Olarak Nasıl Kapatırım

Sevdikleriniz aradığında çalan Arayana Dinleti geçici olarak kapatmak için;

KAPAT yazıp 7060'a ücretsiz gönderebilirsiniz.

7060 Arayana Dinlet Sesli Yanıt Servisi'ni arayarak ana menüden 9'u tuşlayabilirsiniz.

Aboneliğinizi geçici olarak kapalı tuttuğunuz süre içerisinde ücretlendirilmeye devam edersiniz.

Geçici Olarak Nasıl Açarım

Geçici olarak kapattığınız Arayana Dinleti tekrar açmak için;

AC yazıp 7060'a ücretsiz gönderebilirsiniz.

7060 Arayana Dinlet Sesli Yanıt Servisi'ni arayıp ana menüden 9'u tuşlayabilirsiniz.

Arayana Dinlet Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

Aboneliği iptal etmek için My Vodafone sayfanızdan işlem yapabilirsiniz.

IPTAL yazıp 7060'a ücretsiz SMS gönderebilirsiniz.

Ayrıca 7060 Sesli Yanıt Sistemi, Vodafone Müşteri Hizmetleri (542) ve Vodafone Cep Merkezleri vasıtasıyla da aboneliğinizin iptalini gerçekleştirebilirsiniz.

*Arayana Dinlet servisinin iptali gerçekleştiğinde kayıtlı olan Arayana Dinletleriniz ve Arayana Dinlet servisiniz silinecektir.