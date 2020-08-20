70 nerenin plaka kodu? 70 plakası nereye ait, hangi şehir? Karaman ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 70 plakası nerenin, hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 70 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 70 plakasının detaylarını aktaralım.

70 NERENİN PLAKA KODU?

70 plakası hangi şehre ait : Karaman

70 plakası Karaman iline ait bir plaka kodudur . Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 70 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Karaman şehrine ait demektir. Karaman'ın plakası 70'dir. Karaman K harfiyle başladığı halde plakası 70'dir. Bunun sebebi Karaman'ın sonradan il konumuna gelmesidir. Karaman sonradan şehir olduğu için plaka kodu da alfabetik sıraya göre değil sonradan il olanların listesine dahildir.

Peki Karaman ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

KARAMAN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 70 olan Karaman'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Karaman'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 70 Karaman plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Karaman Merkez ilçesi plaka harfleri :

70 AC 001 - 70 AZ 999

70 DA 001 - 70 DZ 999

70 EA 001 - 70 EZ 999

70 M 0001 - 70 M 9999

70 T 0001 - 70 T 9999

42 F 0001 - 42 F 9999

42 T 0001 - 42 T 2599

Ermenek ilçesi plaka harfleri :

70 E 0001 - 70 E 9999

Sonuç itibariyle 70 plakası Karaman şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

KARAMAN PLAKA KODU KAÇTIR?

Karaman ilimizin plaka kodu 70'dir. Yollarda gördüğümüz 70 plakalı arabalar Karaman şehrine ait demektir.

KARAMAN TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?