7 yaşındaki Alperen harçlıklarını 'Milli Dayanışma' için bağışladı Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Alperen Yağız Özel, biriktirdiği okul harçlıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Alperen Yağız Özel, biriktirdiği okul harçlıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu telefonla arayarak evine davet eden ve harçlıklarını teslim eden küçük Yağız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Recep dede' diye seslenerek, "Devletimiz bizim için çalışıyor, bende geleceğime yatırım için bu kampanyaya harçlıklarımı bağışlıyorum" dedi.

Manisa'nın tarihi ilçesi Kula'da yaşayan 7 yaşındaki Alperen Yağız Özel, Milli Dayanışma Kampanyası'na harçlıklarıyla bağış yaptı. Kula'da esnaflık yapan babası Mehmet Özel vasıtasıyla Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu telefonla arayan 2.sınıf öğrencisi Alperen Yağız Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na harçlıklarını bağışlamak için Kaymakam Duru'yu evine davet etti. Beraberindeki AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve Kula Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Danaç ile birlikte küçük Yağız ve ailesini ziyaret eden Kaymakam Kemal Duru, küçük Yağız'ın harçlıklarını teslim alarak kampanyaya bağışlanması talimatını verdi. Kaymakam Kemal Duru ise küçük yaşta bu duyarlılığı gösteren Alperen Yağız Özel'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını hediye etti.

Küçük yaştaki çocukların bu tür güzel davranışlar sergilemesi ile vatandaşların geleceğe olan inancının pekiştiğine dikkat çeken Kula Kaymakamı Kemal Duru, örnek bir davranış sergileyen 7 yaşındaki Alperen Yağız Özel ve ailesine teşekkür etti. Duru,"Dün akşam saatlerinde eve geldikten sonra beni bir yavrumuz aradı. Adının Alperen Yağız Özel olduğunu ve biriktirdiği harçlıkları Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adlı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Küçük yavrumuz bizi evine davet etti ve bende bu duyarlılıktan dolayı gerçekten çok mutlu olduğumu dile getirerek ziyaret etmek istedim. Bu vesile ile de Yağız kardeşimizin ve ailesinin evine misafir olduk. Minik yavrumuz dedi ki, devletimiz bizim eğitimimizden sağlığımıza kadar her şeyimizi düşünüyor, ben de harçlıklarımı geleceğime yatırım için bağışlamak istiyorum dedi. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında memleketimizin yetiştirdiği çocukların, 'Memleketin bekası biz olacağız' düşüncesiyle hareket ederek bu tür güzel davranışlar sergilemesi bizim geleceğimize olan inancımızı pekiştiriyor. Biz kardeşimizin bağışını alacağız, dekontunu da yine biz getireceğiz. Yavrumuzun kendisine ve onu yetiştiren ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Küçük Yağız'ın duyarlı davranışından dolayı mutlu olduklarını dile getiren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise "Gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından böyle düşünceli kardeşlerimizi gördükçe geleceğe olan umudumuz artıyor. Ayrıca Yağız'ın buradan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kulalı hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bir daveti var. Küçük kardeşimiz 'Recep dedesini ve 'Mehmet amcasını bir kahve içmeye davet ediyor. Sayın büyüklerimize davetimizi basın aracılığıyla burada yaparken, ben de ilk fırsatta büyüklerimize davetini iletmek için söz verdim. Ben hem kendisine bu güzel düşüncesi için, hem de duyarlı bir evlat yetiştirdikleri için ailesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'na 'Recep dede' diye seslendi, kahve içmeye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Recep dede' diye seslenerek bütün harçlıklarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlayan 7 yaşındaki Alperen Yağız Özel, "Devletim benim eğitimimi düşünüyor, ben de geleceğime yatırım için bütün harçlıklarımı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlıyorum. Kahve içmek için evimize davet ettiğim Kaymakamımız Kemal Duru'ya harçlıklarımı teslim etti. Recep dedemi ve Spor Bakanımız Mehmet amcamı da kahve içmeye davet ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA