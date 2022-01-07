7 Ocak Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
7 Ocak Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Mahkum, Yargı, Masterchef, Maske Kimsin Sen?, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Üç Kuruş, Aziz yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 7 Ocak Cuma TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 7 Ocak yayın akışı, Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 7 Ocak Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
7 OCAK PERŞEMBE TELEVİZYONDA NELER VAR?
7 OCAK YAYIN AKIŞI
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)
22:15 Aşk Mantık İntikam
00:00 Orta Sayfa
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 John Carter: İki Dünya Arasında (Yabancı Sinema)
22:45 Son Ültimatom (Yabancı Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Annemizi Saklarken
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 Aslan Ailem
08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mahrem
22:22 112 Acil Çağrı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
22:00 Ödeşme Zamanı (Yabancı Sinema)
23:45 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
İşte bugünkü dizi, film ve programlar;
20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
20:00 Mahrem
20:00 Kaderimin Oyunu
20:00 John Carter: İki Dünya Arasında (Yabancı Sinema)
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)
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