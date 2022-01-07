7 Ocak Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 7 Ocak yayın akışı, Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 7 Ocak Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

7 OCAK PERŞEMBE TELEVİZYONDA NELER VAR?

7 OCAK YAYIN AKIŞI



TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)

22:15 Aşk Mantık İntikam

00:00 Orta Sayfa

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 John Carter: İki Dünya Arasında (Yabancı Sinema)

22:45 Son Ültimatom (Yabancı Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Annemizi Saklarken

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 Aslan Ailem

08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:10 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem

22:22 112 Acil Çağrı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

22:00 Ödeşme Zamanı (Yabancı Sinema)

23:45 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

İşte bugünkü dizi, film ve programlar;

20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

20:00 Mahrem

20:00 Kaderimin Oyunu

20:00 John Carter: İki Dünya Arasında (Yabancı Sinema)

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)

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