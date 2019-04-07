7 Nisan Pazar Günlük Burç Yorumları (Haftalık Burç Yorumları)

7 Nisan Pazar günü için günlük burç yorumları ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-7 Nisan haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 NİSAN

Günlük burç yorumları haberimizde öncelikle tüm burçlar ile ilgili günlük burç yorumları yer aldığı gibi, haftalık, aylık, yıllık (2019) yorumlar da yer almaktadır. Aşağıda özetini sunduğumuz burç yorumlarının tamamını okumak için "Günlük Burç Yorumları" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Günlük Koç Burcu Yorumu

Yeni bir yola girmeye karar verdiniz ve biraz ürkekçe de olsa yüksekteki hedeflerinize doğru ilerlemektesiniz. Geçmişe elveda deyin ve eskileri ardınızda bırakın.

Günlük Boğa Burcu Yorumu

İşyerinizdekiler size her zamankinden daha olumlu bir şekilde yaklaşıyor. Bu elverişli dönemi, ekibinizle birlikte zor işlere girişip başarmak için kullanın.

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Hem ruh hem vücut sağlığınız açısından zirvedesiniz. Başkaları da sizin bu ışıl ışıl parlayan, güven verici ve olumlu enerjinizin farkında.

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Şu sıralar planlarınız pek yolunda gitmiyor. Belki de değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenmeniz gerekiyor. Ama hayal kırıklığınızın sizi kösteklemesine izin vermeyin

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Son zamanlarda belirsizlikten bıktıysanız ve bir türlü karar veremiyorsanız, sonunda her şeyi daha parlak bir ışıkta görebileceksiniz.

Günlük Başak Burcu Yorumu

İşyerinde sanki her şey üzerinize geliyor. İş arkadaşlarınızdan gelen yardım tekliflerini kabul edin, önünüzde duran dağ gibi birikmiş işlerin daha makul parçalara bölünmesini sağlayacaklar.

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Şu anda her şeyi birden istiyorsunuz. Bir adım geri çekilin; işyerinde durumlar aleyhinize dönebilir ve iş arkadaşlarınızın size olan güvenleri sarsılabilir.

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Bugün bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Sadece tutumunuzu değiştirerek üstesinden gelebileceğiniz bazı durumlarla karşılaşacaksınız. Her zamanki bakış açınızı bir yana bırakıp yeni bir yaklaşım geliştirin.

Günlük Yay Burcu Yorumu

Bugün sizin için iyi bir gün olacak. Bu durumdan, geciken tüm projelerinizi tamamlamak için yararlanın ve işiniz bittiğinde, daha heyecanlı projelere hazırlanın.

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Bugün olayların gidişatı sizi fazla hayal kırıklığına uğratmasın. Planlarınıza rağmen pek ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyince suçu başkalarına atma kolaylığına kaçmayın.

Günlük Kova Burcu Yorumu

Beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor. Ama beklentilerinizi fazla yüksek tutmayın

Günlük Balık Burcu Yorumu

Hedeflerinize ulaşmada başkalarıyla işbirliği yapmak için en uygun zamandasınız. Bu kişiler arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız olabilir.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, burçların yeni haftadaki durumunu yorumladı. 1-7 Nisan haftalık burç yorumlarını aşağıdaki ilgili haberden okuyabilirsiniz.