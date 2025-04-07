7 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 7 Nisan tarihinde ne oldu?

7 Nisan tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 7 Nisan'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 7 Nisan tarihinde neler oldu? 7 Nisan dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 7 Nisan tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

7 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

451 - Hun İmparatoru Attila, Franklar'ın elinde buluna Fransa'nın kuzeyindeki Metz şehrini ele geçirdi. Germen müttefikleriyle birleşerek; Reims, Mainz, Strazburg, Köln, Worms ve Trier kentleri yağmalandı.

1140 - İmparatoriçe Matilda, İngiltere'nin ilk kadın hükümdarı oldu ve "İngiliz Leydi" unvanını aldı.

1348 - Charles Üniversitesi Prag'da kuruldu.

1521 - Ferdinand Magellan, Cebu adasına ulaştı.

1712 - New York'ta köleler isyan başlattı.

1789 - Sultan I. Abdülhamid öldü, III. Selim tahta çıktı.

1795 - Fransa'da metre, uzunluk ölçüsü birimi olarak kabul edildi.

7 NİSAN NE GÜNÜ

1827 - İngiliz kimyager John Walker'ın buluşu olan kibrit, İngiltere'de piyasaya sürüldü.

1906 - Vezüv Yanardağı, lav püskürttü ve Napoli şehri harabeye döndü.

1939 - II. Dünya Savaşı: İtalya, Arnavutluk'u işgal etti.

1939 - Adalet Bakanlığı çok eşle evlilik yasağını delmek için yapılan sahte iş sözleşmelerine karşı genelge yayımladı.

1943 - Batı Ukrayna'nın Terebovlia kentinde Naziler, 1100 Yahudiyi öldürüp toplu mezara gömdüler.

1945 - Kantaro Suzuki, Japon İmparatorluğu'nun 42. Başbakanı oldu.

1948 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak kuruldu.

1963 - Yugoslavya'da sosyalist cumhuriyet ilan edildi. 1946'dan bu yana "Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti" olan ülkenin adı Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

1964 - Pemba Halk Cumhuriyeti, bağımsızlığına son vererek Zanzibar ile birleşti. Zanzibar ve Pemba Adası ise, 26 Nisan 1964 tarihinde Tanganika Cumhuriyeti ile birleşerek Tanzanya devletini oluşturmuşlardır.

1969 - İnternet'in sembolik doğum günü.

Tarihte bugün ne oldu

1971 - ABD Başkanı Nixon, Vietnam'daki ABD birliklerinin geri çekilme hızını arttıracağını açıkladı.

1978 - ABD Başkanı Jimmy Carter, Nötron bombasının geliştirilme çalışmalarının durdurulmasına karar verdi.

1987 - Altı yıl süren Milliyetçi Hareket Partisi davası bitti. Genel Başkan Alparslan Türkeş, 11 yıl 10 ay hapse mahkûm oldu.

1994 - Almanya, sivil halka karşı kullanıldığı iddiasıyla Türkiye'ye silah ambargosu koydu.

2001 - 2001 Mars Odyssey fırlatıldı.

2003 - Bağdat, tümüyle ABD'ye bağlı askerî birliklerin kontrolüne geçti.

7 Nisan tarihinde ne oldu

2011 - 11 Mart'ta Tohoku bölgesinde meydana gelen "2011 Tohoku depremi ve tsunamisi" olarak adlandırılan ve tarihinin en büyük depremini yaşayan Japonya'da, 7.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssünün ise Miyagi bölgesinin 40 kilometre açığında denizin altında olduğu ifade edildi.

2017 - 2017 Stockholm saldırısı sonucunda beş kişi öldü ve on beş kişi yaralandı.

2017 - Mısır'ın Garbiya iline bağlı Tanta şehrinde bulunan Saint George Kilisesi'nde Tanta saldırısı gerçekleştirildi.

2019 - Atatürk Havalimanı yolculu seferlere kapatıldı. İstanbul Havalimanı tam kapasite ile seferlerine başladı.