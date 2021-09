7. Balkan Panorama Film Festivali'ne muhteşem gala

Balkan Panorama Film Festivali'nin bu yılki onur konukları Erdal Özyağcılar ve Goran Markoviç

BUCA Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 7. kez düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BBKSM) düzenlenen muhteşem açılış gecesi ile başladı. Onur konukları Türk sinemasının usta oyuncularından Erdal Özyağcılar ve Balkanların dünyaya armağan ettiği en iyi Prag Okulu temsilcileri arasında sayılan yönetmen Goran Markoviç olan festivalin açılış gecesinde birbirinden keyifli dakikalar yaşandı.

Balkan Panorama Film Festivali, Buca Belediyesi'nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 7. kez sinemaseverlerle buluştu. BBKSM'de düzenlenen açılış törenine CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Kamil Okyay Sındır, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maya Şegota, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Suat Çağlayan, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Sehovic, Slovenya Fahri Konsolosu Mehmet Mazhar İzmirlioğlu, Slovenya Sinema Dairesi Genel Müdürü Nataşa Bucar, Festivalin Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji, Türk sinemasının usta oyuncuları Erdal Özyağcılar, Tamer Levent, Bekir Aksoy ve Nergis Çorakçı ile çok sayıda konuk katıldı. Gecede, festivalde 10 dalda yarışacak ulusal ve uluslararası, kısa ve uzun metraj olmak üzere toplam 24 filmin kısa tanıtımları izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Törende konuşan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, festivalde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise sinema sanatının insan hayatındaki etkilerine değindi.

"BALKANLAR SİNEMA SANATI İÇİN DOĞAL PLATO"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bir görme biçimi olan ve büyülü bir dünya sunan sinema, yaşanan acıları, mutlulukları, çatışmaları, tekdüzeliği kimi zaman yalın bir dille kimi zaman siyasi bir arka planla beyazperdeye yansıtır. Ekonomik ve siyasi açıdan olduğu kadar, tarihi, kültürel ve insani ilişkiler açısından da stratejik bir konumu olan Balkanlar da, bu anlamda sinema sanatı için doğal bir plato konumundadır. Bu topraklarda, yaşadığı toplumun tarihinden, kültüründen beslenen dünyaca ünlü yönetmenler, sanatçılar yetişmiştir. Tarihten günümüze kadar pek çok kıymetli eser ortaya konmuştur. Tam 7 yıldır düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali ise bunun en somut örneğini oluşturmaktadır" dedi.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER

Buca Belediyesi olarak sanatın her dalını kentin her köşesine ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Kılıç, "Balkan Panorama Film Festivali'ne bir kez daha ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduk. Sinemaseverlerin heyecanla beklediği festival kapsamında, bu yıl da her yıl olduğu gibi Balkan coğrafyasının birbirinden değerli isimlerini kentimizde ağırlayacak, dolu dolu bir program yaşayacağız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiyle konuşmamı bitirmek istiyorum; 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kesilmiş demektir'. Biz ömrümüz boyunca Atamızı unutmayacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE KATKIDA BULUNUYOR"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Suat Çağlayan, Balkan Panorama Film Festivali'ni çok önemsediklerini belirtti. Çağlayan, "Bu, yalnızca Buca'da yaratılan bir heyecan değil, aynı zamanda İzmir'in sinema sanatına bakışını da gösteren bir festivaldir. Hiçbir festivalde olmadığı kadar genişliyor ve umut vadediyor. Bu anlamda sadece sinema sanatına, Buca'ya İzmir'e katkıda bulunmuyor, sınırlar ötesinde genişlemesiyle de tüm Türkiye'ye katkıda bulunuyor" dedi.

Balkan Panorama Film Festivali Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a festivale verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

"BALKAN ADIYLA YAPILAN HER İŞ ÖNCELİĞİMDİR"

Festivalin onur konuğu olan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, esprili konuşmasıyla konuklara keyifli dakikalar yaşattı. Özyağcılar, şunları söyledi:

"Bana hep röportajlarımda şunu soruyorlar; 'sizin hayatınızda çektiğiniz dizilerde en önemli anınız nedir? '. Ben her dizimi çok seviyorum ama bir dizi var çok önemli benim için. O da Elveda Rumeli. Bunu inanın buraya geldim diye, yağcılık olarak yapmıyorum, her ne kadar adım Özyağcılar da olsa… Çok enteresan insanlarla tanıştım çok güzel iş yaptık. Balkanların hatıra defterlerini açtık orada, o çok önemli bizim için. Böyle bir işte bulunmaktan her zaman gurur duydum. Bu nedenle de Balkan adında yapılan her iş benim için önceliktir. "

Festivalin onur konuğu yönetmen Goran Markoviç, rahatsızlığı nedeniyle açılış törenine katılamazken, hazırladığı özel videosuyla sinemaseverlere ve Bucalılara seslendi, sanat dolu günler diledi. Konuşmaların ardından yönetmenliğini Nora Lakos'un yaptığı açılış filmi Krema'nın gösterimi gerçekleştirildi.

120 FİLM GÖSTERİMİ YAPILACAK, 24 FİLM YARIŞACAK

Bu yıl festivale, 106 yabancı uzun metraj film, 472 yabancı kısa metraj film, 19 yerli uzun metraj ve 135 yerli kısa metraj film başvuruda bulundu; toplam 732 filmin başvurusu alındı. Yaklaşık iki aylık yoğun bir çalışma sonucunda altı kişiden oluşan ön jüri, 732 filmin tamamını izleyip eleme yaptı. Hem gösterim yapılacak hem de yarışmaya katılacak programı hazırladı. 7. Balkan Panorama Film Festivali'nde 120 film gösterimi yapılacak. Sarı Şemsiye Ödülü için ise 10 dalda, 7 ulusal kısa, 7 uluslararası kısa, 5 ulusal uzun, 5 uluslararası uzun metraj olmak üzere toplam 24 film yarışacak. Festivalin resmi programında yer alan tüm yabancı filmler, Türkiye'de ilk defa gösterilecek. Ayrıca, festivalde bu yıl 12 dünya prömiyeri yapılacak. Festival, 3 Ekim'de yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Pembe Köşk) açık havada Sarı Şemsiye ödülü için filmler yarışacak. Kültürpark'ta açık havada resmi gösterim seçkiden oluşan filmlerin yanı sıra, konuk sinema okullarının hem kısa film seçkisi seyirciyle buluşacak hem de okulların yöneticileriyle söyleşiler yapılacak. Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde ise geleneksel olarak her üç sinema salonunda her gün toplamda yaklaşık 30 film gösterilecek. Buca Işılay Saygın Meydanı'nda (Kasaplar Meydanı) da Türk sinemasına damga vurmuş nostaljik filmler gösterilecek.

Festival boyunca tüm mekanlarda yapılacak gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olacak. Detaylı bilgi almak isteyen sinemaseverler, festivalin resmi sitesi www. bpff. com. tr adresini ziyaret ederek tüm detaylara ulaşabilecek.

