65 yaş üstü ve 20 yaş altının 10.00-16.00 saatleri arasında toplu taşımayı kullanması yasaklandı
Son dönemde artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbirler alındı. Buna göre; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.
Son günlerde 30 bin bandında açıklanan koronavirüs vaka sayılarının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirleri açıklayan Erdoğan, "65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır" dedi.
Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının detayları ise İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle netleşti.
10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA TOPLU TAŞIMAYI KULLANAMAYACAKLAR
Bakanlığın genelgesinde, "65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
İLK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BUGÜN BAŞLIYOR
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00'de başlayıp çarşamba sabah 05.00'te bitecek.
- Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.
- Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.
- Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.
- Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00'de kapanacak.
- Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.
- Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.
- Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.
YÜZME HAVUZU VE HAMAMLARIN FAALİYETLERİ DURDURULDU
- Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu.
- AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirildi.
- Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek.
- Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.