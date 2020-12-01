65 yaş üstü ve 20 yaş altının 10.00-16.00 saatleri arasında toplu taşımayı kullanması yasaklandı

Son dönemde artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbirler alındı. Buna göre; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.