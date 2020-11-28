65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

28.11.2020 17:20 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:25
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Tüm Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasına uymak zorunda. Peki 65 yaş üzerinde olup kimler bu yasaktan muaf olacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Hangi saatler arası 65 yaş ve üstü dışarı çıkabilecek?

Son dakika:Koronavirüs tedbirleri! Tüm Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasına uymak zorunda. Peki 65 yaş üzerinde olup kimler bu yasaktan muaf olacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ NELER?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için gün içerisinde saat 10.00-13.00 arasında sokağa çıkabilecekler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için belirlenen saatler dışarısında sokağa çıkmak yasaklandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAFTIR?

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi saat 19.00'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplandı. Toplantının ardından İstanbul Valiliği'nden alınan kararlara ilişkin açıklama yapıldı.Kurul tarafından salgınla mücadele kapsamında bu hususun tekrar değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi;

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Günün 10.00-13.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan; kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli vb. olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile, çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği vb. belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına, kararın İstanbul genelinde 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanmasına, ilgili kurumlarca kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Saat 10.00-20.00 arasında sokağa çıkılabilecek. Bunun dışında kalan saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ise 10.00-13.00 saatleri arasında çıkabilecek. Bunu dışında kalan saatlerde ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

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