65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu nasıl alınır?

65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 1 Şubat 2021 tarihinde 70 yaş üstünün aşılanacağını 12 Şubat 2021 tarihiyle birlikte 65 yaş üstü vatandaşların aşılama işleminin yapılacağını duyuran Bakan Koca 60 yaş üstü kişilerin aşılamalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı aşı takvimi 2021: MHRS ile aşı randevusu alma...

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşı takviminin yayımlanmasının ardından belirli yaşlar için çalışmalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve son olarak 60 yaş üstü kişilerin aşılama süreci hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların Cuma gününden itibaren aşı olmak için sisteme tanımlanacağını duyurdu. 65 yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman başlayacak?

65 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI MI?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, 60 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama sürecinin başlayacağını bildirdi. Twitter'dan da açıklama yapan Koca, "Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞILAMA TAKVİMİ

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, 11 Şubat 2021 itibarıyla sağlık çalışanları için 2. doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşıların uygulanmasına başlandı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak. Aşılama takvimi doğrultusunda, 12 Şubat'tan itibaren ise 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacak. 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasında başlandığında 60 yaş üzeri eşleri de aşı olacaklar.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak. Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu nereden ve nasıl alınır sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çin'den satın alınan Coronavac aşısı ülkemizde uygulanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşılama takvimine göre ülkemizde aşılama çalışmaları bir öncelik sıralamasına göre belirlendi. İlk olarak Sağlık Çalışanları ve Eczacılar aşılanırken sonrasında Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanların aşılanmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar kendi grupları içerisinde 90 yaşından başlamak üzere başladı. 85-89 yaş arası aşılandıktan sonra 80-84 yaş arası bireyler sonrasında ise 70-79 yaş arası grubun aşılanmasına başlandı.

Bakan Koca tarafından 12 Şubat tarihi işaret edilerek yapılan açıklamada e-Nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu alınabileceği işaret edildi. 65 yaş üstü vatandaşlar koronavirü aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt ararken birçok vatandaş MHRS ve e-Nabız üzerinden koronavirüs aşı randevularını oluşturdu. Peki Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?



Vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO 182 hattını arayarak alabiliyor.

MHRS AŞI RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

e-NABIZ AŞI RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Vatandaş, randevusu ile hekime gittiğinde hekimler "AŞILA" mobil uygulamasını kullanarak, vatandaşın T.C. Kimlik numarası, randevu barkodu, randevu numarası ya da randevu listesi içerisinden kişi bilgilerine erişip sorgulama yapabiliyor. Böylelikle sorgulanan kişiye ait bilgiler görüntüleniyor. Ardından uygulayacağı aşının QR kodunu uygulama üzerinden okutarak, hem aşıya ait bilgileri kaydediyor, hem de aşının uygunluğunu kontrol ediyor. Hekim QR kodu okuttuğunda aşının saklama koşulları, soğuk zincir doğrulaması Aşı Takip Sistemi üzerinden sorgulanıyor, uygunsa aşı yapılıyor, değilse işlem iptal ediliyor.

Hekim kaydı tamamlayıp vatandaşa aşıyı uyguladığında vatandaşın hem telefonuna kısa mesaj bilgilendirmesi yapılıyor, hem e-Nabız hesabındaki "Elektronik Aşı Kartı"na kaydediliyor, hem de Hayat Eve Sığar hesabına gönderiliyor.