'6 yıllık cami bakımsızlıktan dökülüyor' tepkisi

İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde 6 yıl önce yapılan Söğütlübahçe Camisi'nin duvarları, rutubet nedeniyle çürümeye başladı. Bakımsızlıktan, kubbesindeki mermerlerin döküldüğü caminin ısıtma sistemi de yağmurda sızan sudan dolayı arızalandı. Mahalleli, bitişiğindeki Kuran kursuna kaydolan hafız adaylarının da kötü koşullar nedeniyle ayrıldığını belirterek, caminin bakıma alınmasını istiyor.

Mahalleli Mehmet Sarıoğlu ise, "Caminin kubbesindeki mermerler düşüyor, yağmur yağınca içeriye su alıyor. Aynı zamanda, Kuran kursundaki şartlar hiç iyi değil. En ufak bir şeyde su basıyor. Isınmada da sorun var. Mermerler düştüğü için bizler de camiye girmeye çekiniyoruz" diye konuştu.