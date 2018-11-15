6 Yıldır Cihaza Bağımlı Yaşayan Helin, İyileşmek İçin Yardım Bekliyor

6 yıldır cihaza bağımlı yaşayan Helin, iyileşmek için yardım bekliyor

6 yıldır cihaza bağımlı yaşıyor, nakil bekliyor

14 yaşındaki Helin'in tek hayali iyileşip okula gitmek

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 14 yaşındaki Helin, kronik akciğer yetmezliği nedeniyle 6 yıldır solunum cihazına bağımlı yaşıyor. Helin'in iyileşip hayallerine kavuşması için ise, akciğer nakli gerekiyor.

Doğuştan akciğer hastası olan ve 2012 yılından bu yana evinde cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren Helin'in ailesi, çocuklarının tedavisi için devlet yetkilileri ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Zeynep Dündar çifti, 14 yaşındaki kızlarının sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Doğuştan öksürük şikayeti ile başlayan ve kronik akciğer rahatsızlığı teşhisi konulan Helin'in hayata tekrar dönmesi ve cihazlara bağımlılıktan kurtulması için akciğer nakli olması gerektiği ifade edildi.

Tek hayali okumak

Hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi okula gidemeyen ve cihaza bağımlı yaşayan Helin, tek hayalinin iyileşip okula gitmek olduğunu belirtti.

İleride hemşire olmak istediğini söyleyen Helin Dündar," Ben de artık iyileşip okula gitmek istiyorum. Arkadaşlarımın hepsi okula gidiyor. Benim akciğer nakli olmam lazımmış. Bunun için bana yardım etmelerini istiyorum" dedi.

İnşaat işçisi olan ve kızının rahatsızlığı nedeniyle sürekli çalışamadığını ifade eden baba Mehmet Dündar ise,"Sürekli hastaneye gitmemiz gerektiğinden düzenli çalışamıyorum. Ayın bir haftası ancak evde olabiliyoruz. Geriye kalan 20 gün hastanedeyiz. Sürekli hastanedeyiz ama aldığımız tedavi bir işe yaramadı. Kızımın akciğer nakli olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kızım okula gidenleri görünce üzülüyor"

Baba Mehmet Dündar, kızını balkona çıkardığı zaman okula giden çocukları görünce üzüldüğünü ifade etti.

Baba Dündar, çocuğunun en büyük istediğinin okumak olduğunu anlatarak, "Kızım 2 yıl okula gidebildi 2 yılın ardından makinelere bağlı olduğu için şu anda gidemiyor. Ben Bakanlarımızdan büyüklerimizden maddi manevi yardım istiyoruz.

Çocuğumun en büyük isteği okumaktı. Kızım çok üzülüyor. Özellikle balkona çıkardığım zaman çocukların okula gittiğini görüyor. Bize 'ben ne zaman gideceğim'diye soruyor ve çok üzülüyor" diye konuştu.

Öte yandan kızının bir an önce iyileşmesini isteyen anne Zeynep Dündar ise, yetkililerden kızının tedavisi için yardım beklediğini belirtti.