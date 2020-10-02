6 kentte kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6 kentte kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor

02.10.2020 07:35 | Son Güncelleme: 02.10.2020 07:51

Meteoroloji; Sinop, Sivas, Siirt, Rize, Artvin ve Trabzon için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaparak vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklenmektedir.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bazı kentlerin bugünkü hava durumu:

İSTANBUL: 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA: 24°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA: 28°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK: 23°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 31°C Parçalı ve az bulutlu

6 kentte kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Charles Michel Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Mert Fırat Ivana Sert Özlem Yıldız
Spor Sörloth Arda Turan Erol Bulut Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Uefa Ekim Avrupa Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6 kentte kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor - Artvin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 07:51:55. #1.14#
title