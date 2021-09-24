6 bin çocuk Yenişehir Belediyesinin uluslararası bilim festivalinde buluştu

Çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların ilgisini bilime yöneltmek ve temiz çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen festivalde 6 bin çocuk bilim gösterilerinde buluştu. Açılışta çocuklara seslenen Başkan Özyiğit, "Sizlere güvenim ve inancım sonsuz. Eminim ki ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmayacak ve çok güzel işler başaracaksınız." dedi.

Sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni geçtiğimiz yıl imzalayan Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa Komisyonunun Avrupa Araştırmacılar Gecesi etkinliği için yayımladığı çağrıya Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Uluslararası Bilim Festivali projesi ile katıldı. Proje, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi ve Avrupa Komisyonunun resmi sitesinde yer almaya hak kazandı.

Başkan Abdullah Özyiğit bilim gösterisinde deney yaptı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bilim gösterileri ve onlinebilim atölyelerinin yapıldığı festivalin açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştirdi. Başkan Özyiğit, bilimin renkli, eğlenceli ve heyecan dolu yanının görsel şovlarla sunulduğu bilim gösterisine katılarak, bilimi seven çocuklar için deney yaptı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen festivalin açılış törenine; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Gülcan Kış, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dinç,CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu, İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı Kahraman Turgutkaya, Toroslar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Adnan Mazmanoğlu, belediye meclis üyeleri, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, proje paydaşları, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Başkan Özyiğit "Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras güzel ve sağlıklı bir yaşam alanıdır"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Abdullah Özyiğit, "Göreve geldiğimiz günden bu yana canlı yaşamını ve ekolojik dengeyi her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras güzel ve sağlıklı bir yaşam alanıdır.İçerisinde bulunduğumuz pandemi süreci ile bugün çok daha iyi anlıyoruz ki temiz hava, sağlıklı gıda ve yeşil doğa gelecekte en çok ihtiyaç duyacağımız şeyler olacak.İşte bu farkındalık ve sorumlulukla; yaklaşık bir yıl önce tam da bu merkezimizde Yenişehir Belediyesi olarak sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzaladık.Türkiye'de sözleşmeye imza atan 23 belediye arasına girerken Mersin'de ise ilk belediye olduk. Ayrıca Başkanlar Sözleşmesi'nin 2020- 2030 dönemi kriterlerine uyacağını taahhüt eden ilk belediye de olduk. Sözleşme ile 2030 yılına kadar bölgemizde karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını en az %40 oranında azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını sağlama sözünü verdik.İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak, toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla projeler geliştireceğimizi de taahhüt etmiştik."diye konuştu.

"Gelecekte toplum yararı için çalışan çok kıymetli birer bilim insanı olacaksınız."

Bu festivalin çocuklar için belki de dönüm noktası olacağını vurgulayan Başkan Özyiğit, "Bu festival ile yüz yüze eğlendirici ve eğitici bilim gösterileri ve online atölye çalışmaları düzenliyoruz.

Bireylerde bilimsel ve ekolojik farkındalık oluşturmak ve toplumun ilgisini bilime yöneltmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bilim gösterileri ile bilimin renkli, eğlenceli ve heyecan dolu yanını görsel şovlarla sunuyoruz.Bu festival siz katılımcı çocuklarımız ve gençlerimiz için belki de bir dönüm noktası olacak. Ve gelecekte toplum yararı için çalışan çok kıymetli birer bilim insanı olacaksınız. Tabi ki doğayı koruyan ve canlı yaşamını her şeyin üstünde tutan duyarlı bireyler."şeklinde konuştu.

Başkan Özyiğit, Türkan Saylan'ı, Aziz Sancar'ı, Gazi Yaşargil'i ve Uğur Şahin ile Özlem Türeci'yi örnek gösterdi

Çocuklara seslenerek,"Sizlere güvenim ve inancım sonsuz."ifadelerini kullanan Başkan Abdullah Özyiğit, "Eminim ki ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmayacak ve çok güzel işler başaracaksınız. Tıpkı adını tüm dünyaya duyuran Uluslararası Gandhi Ödüllü Dr. Türkan Saylan gibi, 'Atatürk ve Cumhuriyet'in bilimsel devrimlerine çok şey borçluyum.' diyen Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar gibi, Yüzyılın Beyin Cerrahı ve Dünya Tıp tarihine geçen 50 hekimden biri olma unvanını kazanan Prof. Dr. Gazi Yaşargil gibi, COVİD-19 aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi sizler de çok büyük işler başaracaksınız." dedi. Bugün olduğu gibi yarın da çocukların yanınızda olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Özyiğit, "Bu yolda bizim de görev ve sorumluluğumuz size destek olmak ve elinizden tutmak." İfadelerini kullandı. Başkan Abdullah Özyiğit, son olarak festivale katkı sunan tüm kurumlara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Avusturya, Portekiz, Polonya ve Romanya ile işbirliği yapılan projede bu ülkelerin oluşturduğu konsorsiyumlarla 21 faklı kurum, ulusal boyutta ise 12 proje ortağıyla 7 farklı coğrafi bölgeden 59 kurum yer alıyor.

Vatandaşlar arge.yenisehir.bel.tr adresindeonline olarak yapılacak bilim atölyelerine de zoom üzerinden katılabilecek.

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