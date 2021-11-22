55 MİLYON LİRALIK CAM SERA PROJESİNİN TEMELİ ATILDI…

SİVAS (Habermetre) - Belediyemiz tarafından Katı Atık Depolama Sahasında 55 milyon lira değerindeki Cam Sera Projesinin temeli atıldı. Hollanda usulü modern topraksız cam serada iyi tarım yöntemiyle salkım domates üretimi yapılacak. Yıllık 2 bin 500 ton üretim kapasitesi hedeflenen tesis, yurt dışına da ürün ihraç edebilecek.

55 milyon TL değerindeki sera projesi, ihtiyaç duyduğu enerji ve ısıyı mevcut çöpten enerji üretilen tesisten alacak. Buradaki gaz motorlarının egzozlarından, ceket suyu sıcaklığından ve atmosfere sunulan atık ısıdan faydalanılarak topraksız tarım ürünleri yetiştirilecek.

Gerçekleştirilen temel atma törenine; Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, önceki dönem Belediye Başkanı Sami Aydın, Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Vardı ve il protokolü katıldı.

Törende konuşan Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Vardı, "Sivas Belediyemizin öncülüğünde seramızın temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Global dünyamızın gelecekteki ticari faaliyet alanlarının enerji, Geri Dönüşüm, bilişim ve tarım olacağı aşikardır. Bizim bugün burada Biotrend Enerji olarak temelini attığımız projemiz, bu sektörlerin tamamını kapsayan özel ve eşsiz bir projedir. Dünyadaki en son üretim teknolojisinin kullanacağı bu sera, yenilenebilir enerji kaynağı olarak evsel atıklardan çıkan metan gazını kullanarak elektrik enerji üreten motorlardaki ceket suyu sıcaklığının yanı sıra bacasından çıkan atık ısının ve karbondioksitin de bir arada kullanıldığı Türkiye'nin ilk modern sera yatırımı olacaktır. Burada yetiştirilecek olan organik domatesler dünyanın dört bir yanına ihraç edilecek. Sivas şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer olarak geri dönecektir. " dedi.

Önceki dönem Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Sivas'ımızda inanıyorum ki bundan sonra gerek birincisi, gerek ikincisi inşallah bunları üç dört diye takip eden yatırımlar olacaktır. Hem istihdam adına hem ülke ekonomisi adına hem de tarımın gelişmesi adına bu çalışmayı gerçekten çok önemsiyoruz. Bugün buraya yapılacak yatırım belki mülkiyet olarak bir firmanın, bir şirketin olabilir. Ben şahsen öyle görmüyorum, buranın tapusu kimin olursa olsun bu yatırım hepimizin yatırımı. Bu yatırım Sivas'ın yatırımı, bu yatırım ülkemizin yatırımı, hatta dünyanın yatırımı… Değerli arkadaşlar çünkü dünyada yaşanan kuraklık ve iklim değişiklikleri neticesinde hızla artan nüfusa ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla bu tür yatırımları değerlendirirken kurumları kişileri değil hepimizin yatırımı olduğu bilinciyle hareket etmemiz lazım, yatırımcıyı desteklememiz lazım. Belediye bu tür projelerin önünü her zaman açmalıdır, açtığı zaman zaten bu tür yatırımlar bu şehre gelir. Hilmi Bilgin kardeşimiz de bugün bunun örneği gösteriyor onu da kutlamak istiyorum. Bu yatırımın hem firmamıza, hem Sivas'ımıza, hem de ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "Bazı bilimsel araştırmalar gösteriyor ki birçok doğal kaynak 20-30 yıl içerisinde tükenmiş olacak. Dolayısıyla geri dönüşüm dünyanın da üzerinde yoğun olarak çalışmış olduğu bir konu ve bunlar artık yüksek teknoloji olarak ticarileşen prosesler haline geldi. Bugün de bunlardan birisi ile yani biyoteknoloji topraksız tarım alanında yapılacak bu yatırım bunun bir göstergesi olmakta. İlimize hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite olarak da hem tarım bilimleri fakültesi olarak hem mühendislik fakültesi olarak belediyemizin, firmamızın, ilimizin hizmetinizde olduğumuzu belirtiyorum. " diye konuştu.

Üniversitelerin iki temel görevi olduğunu hatırlatan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise "Bunlardan birisi eğitim-öğretim, diğeri de araştırma projelerdir. Elbette eğitim öğretimle öğrencilerimize bilgi verirken bu bilginin de araştırmaya ve dönüşmesi önemlidir. Tesisin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. " şeklinde konuştu.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ise "Günümüzde tüm insanlığın ortak amacı, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlandığı, açlık ve yoksulluğun en aza indirildiği, çevreyle dost, çevre kirliliğinin önlendiği daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşmaktır. Bizler de çevre sorunları konusunda yürütülen çalışmaların takipçisi olarak birçok alanda çevrenin korunmasını ön plana çıkaran çalışmaları hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bu noktada; toprağımızı, suyumuzu, çevremizi ve dolayısıyla tabiat varlıklarımızı korumak amacıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde birçok geri dönüşüm çalışmasına imza atıyoruz. "Ağaç yaşken eğilir" sözünden yola çıkarak çocuklarımıza erken yaşta çevre bilinci kazandırılması adına okullarımızda düzenli olarak "Çevre Bilinci, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık" eğitimleri düzenliyoruz. Yapılan kampanya ve yarışmalarla halkımızın çevre duyarlılığını artırmayı amaçlıyoruz. " dedi.

Başkanımız Bilgin konuşmasının devamında, "Bugün çok önemli bir tesisin, 'Modern Topraksız Cam Sera Projesi'nin temelini atıyoruz. 55 milyon TL değerindeki sera projesi, ihtiyaç duyduğu enerji ve ısıyı mevcut çöpten enerji üretilen tesisten alacak. Sıfır ilaç kullanımı ve iyi tarım yöntemiyle yıllık 2 bin 500 ton salkım domates üretimi hedeflenen tesis, yurt dışına da ürün ihraç edebilecek. Buradaki gaz motorlarının egzozlarından, ceket suyu sıcaklığından ve atmosfere sunulan atık ısıdan faydalanılarak topraksız tarım ürünleri yetiştirilecek. 50 dönüm üzerine kurulacak sera, son teknoloji sistemiyle topraksız tarıma örnek bir tesis olacak. Ayrıca serada ilk etapta kadın çalışanların çoğunlukta olduğu 100 kişi istihdam edilecek. Şehrimiz ve ülkemiz için örnek olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği ve katkısı bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. " ifadelerine yer verdi.

Vali Salih Ayhan ise törende yaptığı konuşmada, "Başkanımın da dediği gibi eseri olmayanın yerinde yeller eser. Asıl olan budur insanlar unutmaz. Biz unutturmaya çalışsak da millet unutmaz dolayısıyla güzel bir manzaraydı bu duygumu ben paylaşmak istedim. Sivas'ımız her alanda örnekken bu alanda da güzel bir örneği sundu. Sivas'ta hayırlı ve bereketli bir işin temelini atıyoruz. Bu projeye şöyle bir baktığımızda çok başlık altında değerlendirebiliriz. Bu projenin tarımsal anlamda bir değer katacak. Salgın döneminde tarımın ehemmiyetini insanlık için olmazsa olmazlığını ve şu anki fiyat artışlarını gördüğümüz zaman artık bu işin tarım boyutuna baktığımızda güzel bir eser ortaya çıkacak. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından il protokolü tarafından butonlara basılması suretiyle "Modern Topraksız Cam Sera Projesinin" temeli atıldı.

Oluşturma Tarihi : 22 Kasım, 2021

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