525 yıldır aynı yerde duruyor! İstanbul'daki gizem tabutun sırrı çözüldü
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525 yıldır aynı yerde duruyor! İstanbul'daki gizem tabutun sırrı çözüldü

525 yıldır aynı yerde duruyor! İstanbul'daki gizem tabutun sırrı çözüldü
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Yaşam

Laleli'de bulunan Katip Sinan Camii'nin çatısındaki tabut, görenlerin dikkatini çekiyor. Topkapı Sarayı'nın mutfak muhasebe müdürü Katip Sinan'a ait olduğu rivayet edilen ve 525 yıldır aynı yerde duran tabutu, her gün onlarca kişi ziyaretçi ediyor.

CNN Türk Muhabiri Burçak Bozkuş'un haberine göre, Katip Sinan Camii, Topkapı Sarayı'nın mutfak muhasebe müdürü olan Katip Sinan tarafından yaptırıldı.

Tarihçi Ahmet Anapalı, "Bir rivayete göre, Katip Sinan maaşından arta kalan paralarla yaptırmış olduğu caminin üzerine vasiyeti gereği beni oraya defnedin der.. Tam 3 defa öldükten sonra toprağa koyarlar fakat tabut bir şekilde havalanır ve tekrar yukarı çıkar. Bu tamamen bir rivayettir. Rivayet o ki üçüncü defa derler ki bunda bir hikmet vardır bunu yere gömmeyelim. Bedenini bir tabuta koyarlar. Kubbeye koyarlar. Üzerine kurşunu geçirirler. Ve 1496'dan beri yani 525 yıldır bu caminin kubbesine bir tabut bulunmaktadır."

KİMİ İNANIYOR KİMİ İNANMIYOR

Tabut içerisinde, Katip Sinan'a ait cenaze olup olmadığı konusu ise mahalle esnafını ikiye böldü… Bazıları tabut içerisinde mezar olduğuna inanmazken bazıları ise mezar olduğuna inanıyor.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Üzeri 2000 yılında kurşunla kaplanan 525 yıllık tabut nedeniyle Katip Sinan Camii'nin ünü il sınırlarını da aşmış durumda. Şimdilerde her gün onlarca kişi şehir dışından gelip camiyi geziyor.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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