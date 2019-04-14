50 Yaşındaki Ünlü Model Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı
David Beckham ile yakınlaşmasıyla gündeme gelen 50 yaşındaki model Helena Christensen, verdiği cesur pozlarıyla kendine hayran bıraktı.
Birkaç ay önce 50 yaşına giren model, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Model Helena Christensen, Porto Rico tatilinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüledi.
DAVID BECKHAM İLE YAKINLAŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Helena Christensen son olarak David Beckham ile yakınlaşmasıyla gündeme gelmişti. İddialara göre; Beckham, ABD'ye gittiği dönemlerde futbolcu menajeri Dave Gardner ve sevgilisi Liv Tyler ile sık görüşüyor. Christensen de ünlü çiftin yakın arkadaşı.
Gardner ve Tyler aracılığıyla Helena Christensen ile tanışan Beckham'ın, ünlü modele olan ilgisi ve yakınlığının Victoria Beckham'ı çileden çıkardığı iddiaları basına yansımıştı.
CESUR POZLARLA GÜNDEM OLDU
Bir çocuk annesi Christensen, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündem oldu. Ünlü modelin bazen sahilde bazen de odasında çekilen pozlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi. 1980'lerin sonunda kariyerine başlayan Helena Christensen, 1990'ların en gözde modellerinden biriydi.
Danimarkalı bir baba ile Perulu bir annenin kızı olan Christensen, aktör Norman Reedus ile 5 yıl süren bir evlilik yaptı. Bu evlilikten şu anda 19 yaşında olan bir oğlu var.
-
VAY BE 50 AMA BAYA BAYA GİDERİ VAR HALA. UMARIM 50 YAŞIMA GELDİĞİME BU KADAR GÜZEİ VE ÇEKİCİ OLABİLİRİM.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır: 29 yıl sonra sende 50 olursun Aslı1 1 Yayından Kaldır
-
Suriyeliye bol yardım emekliye sadaka sonuç sandıktan patlıcan çıktıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Zürafa gibi geziyor, bunların ömrü uzun olurCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Cennet vaad ettiniz oy verdik tapu sorduk İstanbul'u alamadık onun için cennetin tapusu bidahaki seçime iptal dedi ilbaskani. Banane ben cennet tapumu isterim. Verin Benim cennetdeki tapumuCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır