50 Yaşındaki Ünlü Model Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı

Birkaç ay önce 50 yaşına giren model, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Model Helena Christensen, Porto Rico tatilinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüledi.

DAVID BECKHAM İLE YAKINLAŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Helena Christensen son olarak David Beckham ile yakınlaşmasıyla gündeme gelmişti. İddialara göre; Beckham, ABD'ye gittiği dönemlerde futbolcu menajeri Dave Gardner ve sevgilisi Liv Tyler ile sık görüşüyor. Christensen de ünlü çiftin yakın arkadaşı.

Gardner ve Tyler aracılığıyla Helena Christensen ile tanışan Beckham'ın, ünlü modele olan ilgisi ve yakınlığının Victoria Beckham'ı çileden çıkardığı iddiaları basına yansımıştı.

CESUR POZLARLA GÜNDEM OLDU

Bir çocuk annesi Christensen, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündem oldu. Ünlü modelin bazen sahilde bazen de odasında çekilen pozlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi. 1980'lerin sonunda kariyerine başlayan Helena Christensen, 1990'ların en gözde modellerinden biriydi.

Danimarkalı bir baba ile Perulu bir annenin kızı olan Christensen, aktör Norman Reedus ile 5 yıl süren bir evlilik yaptı. Bu evlilikten şu anda 19 yaşında olan bir oğlu var.