'50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı, 50 çeşit peynirle tanıtıldı

10.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:53

BALIKESİR'in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı, Dünya Yemek Kitapları Yarışması'nın 'peynir ve süt' kategorisinde Almanya Kanada ve Fransa 'nın bulunduğu 12 finalist arasında birinciliğe ulaşan '50 Peynirli Şehir Balıkesir ' adlı kitabın tanıtım toplantısı yapıldı.

Balıkesir'in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabının tanıtımı Sındırgı Belediyesi'ne ait kışla Müze Han Butik Otel'de gerçekleştirildi. '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı, UNESCO Gastronomi alanında yaratıcı şehir unvanına sahip Çin'e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Makao'da gerçekleştirilen, Dünya Yemek Kitapları Yarışmasında (Gourmand World Cookbook Awards 2019) Almanya, Kanada ve Fransa'nın da bulunduğu 'peynir ve süt' kategorisinde 12 finalist arasından dünyanın en iyisi seçilmişti.

Kaynak: DHA