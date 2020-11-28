50 metre sürüklenerek takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil takla atarak 50 metre sürüklendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil takla atarak 50 metre sürüklendi. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazadan sürücü mucize eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, gece yarısı İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Selçuk Şen (23) yönetimindeki 16 AKY 076 plakalı otomobil, virajda kontrolünden çıktı. Şen'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüj üzerinde sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 50 metre taklalar atarak savrulan otomobil, hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Selçuk Şen çevredeki vatandaşların yardımıyla yol üzerinde ters duran otomobilden mucize eseri burnu bile kanamadan kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolü yapılan Şen, hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını durdurdu. Kullanılmaz hale gelen otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ