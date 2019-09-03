50 kiloluk kelterlerle en hızlı olmak için yarıştılar

03.09.2019 19:54

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Alaşehir Üzüm Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde yarışmaya katılanlar, "Kelter" adı verilen 50 kilogramlık üzüm sepetlerini en hızlı çeken unvanını alabilmek için kıyasıya yarıştı. Ayrıca üzüm güzeli ve yılın en güzel üzümü seçildi.



Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümün yetiştiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir yandan hasat devam ederken, diğer yandan üreticiler günü yorgunluğunu ve stresini, Alaşehir Belediyesi organizasyonunda düzenlenen 2. Üzüm Festivalinde atıyor. Festival kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalar ve gösteriler renkli görüntülere sahne oluyor. Festivalin bugünkü programında yarışmaya katılanlar, "Kelter" adı verilen 50 kilogramlık üzüm sepetlerini en hızlı çeken unvanını alabilmek için kıyasıya yarıştı. Sevgi Yolu üzerinde gerçekleştirilen yarışmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Tek kadın yarışmacı olarak katılan İngilizce öğretmeni Latife Çelik'in parkuru tamamlaması büyük alkış topladı. Yaklaşık 500 metrelik parkuru 19 yaşındaki Mustafa Çetin birinci olarak tamamladı. Yarışma sonunda Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, başta birinci olan Çetin olmak üzere tüm yarışmacıları tebrik etti. 4 yıldır üzüm bağında kelter çektiğini belirten yarışmanın birincisi Mustafa Çetin, "Hiç pes etmeden 4 senedir çalışıyorum, bir yandan da Alaşehir Ticaret Meslek Lisesi'nde okuyorum. Önemli olan azim, inanç ve sabretmek. Asla pes etmemek lazım. Psikolojini, yanındakileri, arkandakileri, düşürenleri kafana takmadan bozmamamız lazımdı. Ben de kurallara uydum, yarışmayı kazandım. Bütün yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde de yapılacak yarışmalara katılmak istiyorum. Yarışmaya özel olarak hazırlanmadım. Zaten daha bugün bağdan geldim. Çift sıra kelter çektim. Yorgunum ama bu yorgunlukla geldim yarışmaya katıldım" dedi.



Yarışmanın tek kadın katılımcısı İngilizce Öğretmeni Latife Çelik ise yarışmaya kadınları temsilen katıldığını belirterek, "Kadınlar adına bir mesajım var. Biz kadınlar, dünyanın en zor işini, kadınlığı ve anneliği yapıyoruz. Dünyanın bütün yükünü çekiyoruz da 2 kelter yükü mü kaldıramayacağız. Bu mesajı vermek için katıldım. En zor iş kadınlar ait, bu yüzden kadınların değerini bilin" diye konuştu.



"Üzüm burada bir yaşam biçimidir"



Bu yıl üzüm festivalinin ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Üzüm işinde ketler çekmek önemli bir aşama. Bunun yarışmasını yaptık. Kelter çekenler bağda asmalardan kesilen üzümleri, sergi alanına taşır ve bandırma işleminden geçirilir ve serilir. Bu işi yapan arkadaşlara kelterci diyoruz. Bu kelterci arkadaşımız iki gün yevmiyeye gitti, bir kelterci yevmiyesi günlük 100 lira . Bugün 200 lira kazandı, bir de bizden biricilik ödülünü kazandı. Üzüm burada bir yaşam biçimidir, bizim emeğimiz. İnşallah üzümü hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz. Bu festivalle de Alaşehir'i üzümün başkenti ilan etmiştik. Üzümü de marka yapmak için çalışcağız. Festivalin amacı olan farkındalığımızı oluşturduk. İnşallah önümüzdeki sene 3.'sünü yapıp geleneksel hale getirmeye çalışacağız. Katılan bütün yarışmacı arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Özgüvenlerinden ötürü de tebrik ediyorum" dedi.



Yarışmaya yoğun ilgi gösteren basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da, "Alaşehir üzüm için her şey. Üzümün ve medeniyetlerin başkenti diyoruz. Binlerce yıldır medeniyetlerin yaşadığı Alaşehir'de ekonominin bel kemiği olan üzümün bu yıl ikinci festivalini yapıyoruz. İnşallah üzüm, Alaşehir'de marka olup, sadece üzüm olarak kalmayacak. Üzümlü lezzetler yarışmasını yapmıştık. Bunun amacı da 'Alaşehir Kapaması' ve 'Alaşehir Ekmeği' neyse, üzümü de üzümlü lezzetlerle tüm dünyaya tanıtacağız" şeklinde konuştu.



Üzüm güzeli ve yılın en güzel üzümü seçildi



Kelter taşıma yarışmasının ardından festival programı kapsamında yılın üzüm güzeli ve en güzel üzüm yarışması yapıldı. Alaşehir Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen yarışmaya, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Ucgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, oda başkanları, üzüm üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Yarışmada yılın üzüm güzeli olmak için podyumda tur atan adaylar, jüri üyeleri tarafından oylama sonucu belirlendi. Jüri üyelerinin oylarıyla yılın üzüm güzeli birincisi Fatma Karakaya olurken, ikinci Emine Girgin, üçüncü ise Safiye Gül Taş oldu.



Daha sonra yılın en güzel üzümünün seçimi yapıldı. Yine jüri üyelerinin oylamaları sonrası üretici Nevzat Çelik'in üzümü birinci seçilirken, ikinci Sadettin Çelik, üçüncü ise Fatih Katrancıoğlu oldu. Yarışmalarda dereceye girenlere verilecek olan altın ödülleri akşam düzenlenecek olan Tuna Kiremitçi konserinde protokol üyeleri tarafından takdim edilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA