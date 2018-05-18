50 Bin TL'lik Başlık Parası İçin Eniştesini Öldürüp 3 Kişiyi Yaraladı

İzmir'de bir kişi iş yerini basıp eniştesini öldürdükten sonra 1 yaşındaki yeğeni ve eniştesinin kız kardeşini yaralamıştı. Zanlı her yerde aranırken, olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Zanlının kız kardeşi için istediği 50 bin liralık başlık parası ödenmediği için cinayeti işlediği ortaya çıktı.

ENİŞTESİNİN İŞ YERİNİ BASIP ÖLDÜRMÜŞTÜ

13 Mayıs Pazar günü meydana gelen olayda Kemalpaşa Ulucak Mahallesi'nde yaşandı. Fırın işleten 42 yaşındaki Sadrettin Yılmaz, imam nikahlı eşi Rahime Oğuz (27), 1 yaşındaki kızları Melis Yılmaz ile birlikte fırında kayınbiraderi belediyede işçi olarak çalışan Barış Karaağaç (40), kız kardeşi Hülya Karaağaç ve iki yeğenini beklemeye başladı.

Kayınbirader Barış Karaağaç, eniştesi Sadrettin Yılmaz'ın fırınına vardıktan bir süre sonra silah sesleri patlamaya başladı. Yaya olarak fırının önüne gelen Menan Oğuz tabancasıyla sağa sola rastgele ateş açmaya başladı. Eniştesi Sadrettin Yılmaz'ı öldüren, kız kardeşi Rahime Oğuz'u ve 1 yaşındaki yeğeni Melis ve eniştesinin kız kardeşi Hülya Karaağaç'ı yaralayan zanlı Oğuz küfürler ettikten sonra eniştesine ait araca atlayıp olay yerinden kaçtı.

ENİŞTESİNİN ARACIYLA KAYIPLARA KARIŞTI

Araçla son sürat Kemalpaşa'dan uzaklaşan zanlı Oğuz, Bornova'da panikle kazaya karıştı. Karıştığı kazada da 3 kişiyi yaralayan zanlı, aracı olay yerinden bırakıp yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Jandarma ekipleri zanlının peşine düşerken, şu ana kadar izine rastlanamadı.

"EŞİMLE KAÇARAK EVLENDİK, BAŞLIK PARASI İÇİN SALDIRDI"

Eşi Sadrettin Yılmaz'ın öldüğünden haberi olmayan Rahime Oğuz ile 1 yaşındaki kızı Melis Yılmaz evde tedavilerini sürdürüyor. Kardeşinin kendisini ve kızını bu hale getirdiğini anlatan Rahime Oğuz, "Kardeşim bu saldırıyı başlık parası için yaptı. Ailem 3 yıl önce eşimle evlenmeme karşı çıktığı için izin vermediler. Eşimi seviyordum. Beni kaçırdı. Kaçırdıktan sonra ailemle eşimin arasında husumet oluştu ve bu olay yaşandı" dedi.

"KIZIMI VE BENİ ÖLDÜREBİLİR, KORUMA İSTİYORUM"

Kardeşinin yakalanmasını isteyen Rahime Oğuz, "Kardeşim şu anda yaşadığım evimin adresini biliyor. Yakalanmadan tekrar evime gelip beni ve kızımı öldürmesinden korkuyorum. Koruma istiyorum. Tekrar başımıza bir şeyin gelmesinden çok korkuyorum. 1 yaşındaki kızım gözünden yaralandı. Belki bir gözü görmeyebilir. Bir insan yeğenine ve kız kardeşine bunu yapar mı?" dedi.

"500 BİN LİRA BAŞLIK PARASI İÇİN YAPTI"

Belediyede işçi olarak çalışan öldürülen Sadrettin Yılmaz'ın kayınbiraderi 40 yaşındaki iki çocuk babası Barış Karaağaç, ise, "Saldırı anında eşim ve çocuklarımla olay yerindeydik.

Kayınbiraderim eşini 3 sene önce kaçırdı. Kaçırarak evlendiği için gelinin ailesi ile arasında husumet oluştu. İlk başta 500 bin lira başlık parası istediler. Sonra pazarlıkla başlık parası 50 bin liraya kadar düştü. 3 kez de gelip fırını kurşunlamışlardı. Menan bu olayı para için yaptı. Olayda biz de ölebilirdik. Zanlının bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

(Kaynak: Sabah)