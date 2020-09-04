5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
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5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi

5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi Mimarlık mesleğini bırakarak otostopla Türkiye'yi turluyor Mimarlık mesleğini bırakarak otostopla Türkiye turuna çıkan genç kız, 5 parasız 95 şehir gezdiğini ve hedefinin dünya turu olduğunu söyledi.

04.09.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:11

5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi

Mimarlık mesleğini bırakarak otostopla Türkiye'yi turluyor

KAHRAMANMARAŞ - Mimarlık mesleğini bırakarak otostopla Türkiye turuna çıkan genç kız, 5 parasız 95 şehir gezdiğini ve hedefinin dünya turu olduğunu söyledi.

Antalya'da 4 yıl önce mimarlık mesleğini bırakarak otostopla Türkiye turuna çıkan Rabia Saçıkara (25), hayallerini ertelememek için gezmeyi ön planda tutuğunu ve Türkiye'nin bütün illerini gezdiğini ifade etti. Gittiği yerlerde doğa fotoğraflarını sosyal medya aracılığı ile takipçileriyle paylaşan Saçıkara, geldiği Kahramanmaraş'ta Alpedo-Kervan Pastanesinde satırla dondurma kesme imkanı da buldu.

Kahramanmaraş'ı çok beğendiğini söyleyen Saçıkara, "Mimarım fakat mesleğimi yapmıyorum. Şimdiye kadar 4 ülke 95 şehir gezdim. Güzel tepkiler alıyorum, çoğu insanın yapmak isteyip de yapamadıklarını yapıyorum. Çünkü özgür ruhlu biriyim ve içimden geldiği gibi yaşamak istiyorum. Bu yüzden de mesleğimi ve birçok şeyi arkamdan bıraktım çıktım yola. Seyahat ettiğim yerlerde ilginç durumlarla karşılaşıyorum ve 5 kuruşsuz geziyorum yani otostopla yol bedavaya geliyor. Otostopun yanı sıra dağlara çıkıp tırmanışlar da yapıyorum. Buradan sonra Nemrut'a gideceğim ve daha sonraki hedefim ise Ağrı Dağı" dedi.

5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi

Kaynak: İHA

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