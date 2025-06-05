5 Haziran Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar

5 Haziran Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Haziran 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Haziran 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 24/5/2024 Tarihli ve 8516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9975)

–– Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün Faaliyet Alanında Bulunan Sarıkaya Açık Ocağında, Sahanın Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumları Nedeniyle Oluşabilecek Heyelan Risklerinin En Aza İndirilmesi ile Rafine Bor Üretim Tesislerinin Tüvenan Cevher İhtiyacının Üst Kalitede, Homojen Olarak Kesintisiz ve Sürekli Olarak Karşılanması Amacıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9976)

YÖNETMELİKLER

–– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER

–– Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞLER

–– Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

–– MPS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

–– Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2025 Tarihli ve 13566 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2025 Tarihli ve 2020/19752 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/11/2024 Tarihli ve 2020/23803 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ