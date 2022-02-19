5 gündür her yerde aranan oyuncu Lindsay Perlman, ölü olarak bulundu - Haberler
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5 gündür her yerde aranan oyuncu Lindsay Perlman, ölü olarak bulundu

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Yaklaşık 5 gündür her yerde aranan ünlü oyuncu Lindsay Perlman, ölü bulundu. 43 yaşındaki oyuncunun ölüm haberiyle yıkılan eşi "Yıkılmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

General Hospital dizisindeki rolüyle tanınan 43 yaşındaki oyuncu Lindsay Perlman, yaklaşık 5 gündür her yerde aranıyor. Kendisine günlerdir ulaşılamayan oyuncudan acı haber geldi.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Kayıp ilan verilerek aranan oyuncu, Los Angeles'ta ölü olarak bulundu. Oyuncunun ölümüne ilişkin açıklama yapan Los Angeles Polis Teşkilatı, sabah 08.30'da gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve bir kadının cansız bedenini bulduklarını söyledi.Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonucu cansız bulunan bedenen General Hospital dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Lindsey Pearlman'a ait olduğu anlaşıldı.

5 gündür her yerde aranan oyuncu Lindsay Perlman, ölü olarak bulundu

OYUNCUNUN EŞİ: YIKILMIŞ DURUMDAYIM

Tam adı Lindsey Erin Pearlman olan oyuncunun eşi Vance Smith, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Polis Lindsey'i buldu. O öldü. Yıkılmış durumdayım" dedi. Oyuncunun menajeri Michael Chiaverini de "Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Lindsey Pearlman, General Hospital dizisinin yanı sıra Chicago Justice, Empire, Sneaky Pete, American Housewife, The Purse ve Selena: The Series ve Signal to Noise gibi birçok projede rol aldı.

5 gündür her yerde aranan oyuncu Lindsay Perlman, ölü olarak bulundu

5 gündür her yerde aranan oyuncu Lindsay Perlman, ölü olarak bulundu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Los Angeles, Ölüm, Magazin, Haberler

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