5. Etnospor Forumu Bakü'de başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Dünya Etno spor Konfederasyonun (DEK) organize ettiği 5. Etno spor Forumu başladı.

"Geleneksel Sporların İhyası" sloganıyla düzenlenen forumun açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 45'in üzerinde ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Gayıbov, yaptığı konuşmada, ülkesinin spora büyük önem verdiğini, bugüne kadar Avrupa Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları, Formula 1 Grand Prix'i gibi büyük çaplı uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

Gayıbov, Azerbaycan'da milli sporların daha da yaygınlaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

"Güç birliği yaparak farkındalık oluşturmalıyız"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise konuşmasında, dünyanın içerisinde bulunduğu günlerin, konfederasyonun üstlendiği ve faaliyet alanlarını üzerine inşa ettiği barış, dayanışma, saygı ve gelenek ilkelerine insanlığın her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini kaydetti.

İnsanlığın birlikte inşa ettiği ve dünya geleceğine miras bıraktığı bütün güzel değerlerin hızla yozlaştığına dikkati çeken Erdoğan, "Bizler böyle bir durumda insanlığı bir araya getirebilecek unutulmuş değerlerimizin farkında olmalı ve hep birlikte hareket etmeliyiz. Değerlerinin farkında olan bireyler olarak sistemli olarak ve güç birliği yaparak farkındalık oluşturmalıyız." dedi.

Erdoğan, yitirilmiş değerlerin geri kazanılması, var olan değerlerin korunarak geleceğe taşınmasının insanlık adına büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İnsanları bir araya getiren, merkezine insanı ve daha sonra tüm canlıları alan her türlü spor, kültür, gelenek ve sanatı unutulmaya yüz tuttuğu tozlu sayfalardan çıkarmak için el birliği ve gönül birlikteliği yapmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu değerleri köklerinden tekrar yeşertebilirsek inanıyorum ki bu güçlü bağlarla daha huzurlu bir gelecek inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Geleneksel spor ve oyunların ihyasını amaçlıyoruz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporlar ve oyunları merkezine alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Erdoğan, "Geleneksel kültürlerin muhafaza edildiği, yerel kimliklere özgü çok sayıda elementi bünyesinde bulunduran geleneksel spor ve oyunların ihyasını amaçlıyoruz. Çalışmalarımızı her ülkenin geleneklerine ve kültürlerine saygıyı esas alan bir perspektifle hayata geçiriyoruz. Geleneksel sporların ve oyunların zeminini genişletmek, yayılımını kolaylaştırmak ve benimsenmesini sağlamak için birçok spor dalında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yalnızca geleneksel sporlar değil, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız, müziklerimiz, dilimiz, danslarımız ve bunun gibi bir toplumu oluşturan her türlü somut ve soyut kültürel mirası yaşatmaya yönelik amaçlarımız bulunmaktadır." diye konuştu.

Erdoğan, daha önceki forumlarda geleneksel sporların ihyası adına büyük mesafe katettiklerini belirterek, "Bu forumla birlikte dünyada egemen olan modern sporlar çatısı altında yer bulamayan, arka plana itilen ama halklar nazarında karşılığı olan ve unutulmaya yüz tutmuş sporların tüm ülkeler nezdinde yeniden gündem olabilmesi için bu forumu ümit verici buluyorum." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, açılış toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada da Azerbaycan'la irtibatlarının ilk meyvelerini 2019'da Gedebey'de yapılan Milli Yayla Festivali ile aldıklarını, bu etkinliğe beklenilenin üstünde katılım olduğunu hatırlattı.

Azerbaycan'da paydaş oldukları etkinlikleri sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, "Gedebey'de ve Bakü'de festivallerin yapılması konusunda çalışmalar var. Bakü'de yapıldığında geleneksel sporların ciddi şekilde Azerbaycan gündemine damga vuracağını göreceğiz." dedi.

Forum, Bilal Erdoğan'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelle devam etti.

Panelde, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Nijer Spor Bakanı Adamou Sekou Doro, Gambia Gençlik ve Spor Bakanı Bakary Badjie ile Meksika Ulusal Spor Komisyonu (CONADE) Direktörü Ana Gabriela Guevara Espinoza konuşma yaptı.

"Çıtamız hep daha yüksekte"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, panel sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geleneksel sporların hızlı bir yükselişte olduğunu, popülaritesini her geçen gün artırdığını söyledi.

Kasapoğlu, "Türkiye olarak bu alanda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Çok önemli yatırımlar yaptık, önemli projeler yürüttük. Hem tesisleşmede hem müsabaka sayısında hem de lisanslı sporcu sayısında yüzde yüzün üstünde artışlar gerçekleştirdik. Bunu da pandemiye rağmen yaptık. Çıtamız hep daha yüksekte. Müthiş bir potansiyel var. Bizler el ele verdikçe, birliktelik ve kardeşliği spor ruhuna uygun güçlendirdikçe inanıyorum ki geleneksel spor dallarındaki çıtayı da yükselteceğiz." şeklinde konuştu.

Eylül 2022'de İznik'te Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapacaklarını hatırlatan Kasapoğlu, geleneksel sporları seven herkesi bu etkinliğe davet etti.

Geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin müzakere edildiği, bu kültürlerin ihyasına yönelik stratejiler üzerine fikir alışverişlerinin yapıldığı forum yarın da devam edecek.