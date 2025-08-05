5 AĞUSTOS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

5 Ağustos tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 5 Ağustos tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 5 Ağustos tarihinde neler oldu? 5 Ağustos dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 5 Ağustos tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1100 - I. Henry Westminster Manastırında İngiltere Kralı olarak taç giydi.

1506 - Litvanya Büyük Dükalığı, Kırım Hanlığını Kletsk Savaşında mağlup etti.

1583 - Humphrey Gilbert, Kuzey Amerika'daki ilk İngiliz kolonisini kurdu: Newfoundland Kolonisi (günümüzde Newfoundland).

1634 - IV. Murad, içki yasağı ilan ederek meyhaneleri yıktırdı.

1716 - 1716-1718 Osmanlı-Avusturya Savaşı sırasındaki Petrovaradin Muharebesinde Sadrazam Silahdar Damad Ali Paşa hayatını kaybeder.

Bugün ne günü

1858 - ABD ile Avrupa arasında ilk transatlantik kablo çekildi.

1860 - XV. Karl, Trondheim şehrinde Norveç Kralı olarak taç giydi.

1882 - Japonya'da sıkıyönetim ilan edildi.

1884 - New York Limanı'nın girişindeki Özgürlük Anıtı'nın ilk taşı konuldu.

1897 - Edison, ilk reklam filmini üretti.

1912 - Padişah Sultan Reşat, Meclis-i Mebûsan'ı feshetti ve 14 Mayıs 1914'e kadar kadar Osmanlı Meclisi toplanamadı.

1914 - Cleveland, Ohio'da, ilk elektrikli trafik ışıkları hizmete girdi.

1920 - Pozantı'da Mustafa Kemal'in katılımıyla bir kongre gerçekleştirildi.

1921 - Gazi Mustafa Kemal, Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçildi.

1927 - New York'ta Sacco-Vanzettti'nin ölüm cezasına çarptırılmalarına karşı gösteriler yapıldı. İtalyan asıllı Amerikalı anarşistler Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti işlemedikleri soygun ve cinayet suçlarından 1921'de ölüme mahkûm edilmişlerdi.

Tarihte bugün ne oldu

1940 - II. Dünya Savaşı: Letonya, Sovyetler Birliği himayesine girdi.

1945 - Fransa'nın Cezayir Katliamı: 45 bin Cezayirli katledildi.

1949 - Ekvador'da deprem: 50 köy yıkıldı, 6000'den fazla kişi öldü.

1960 - Burkina Faso, (eski adıyla Yukarı Volta), Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1962 - Nelson Mandela hapse girdi. (1990'da serbest kaldı).

1968 - Bolu Çimento Fabrikası kuruldu.

1969 - İstanbul Silahtarağa Demirdöküm Fabrikası'nda, işçiler fabrikayı işgal ettiler. Polis müdahale etti; 64 polis ve 14 işçi yaralandı.

1989 - Nikaragua'da genel seçimler yapıldı. Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi çoğunluğu kazandı.

1995 - Türk-İş, Ankara'da "Emeğe Saygı" mitingi düzenledi. Mitinge 100 bine yakın işçi katıldı.

2003 - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, bir araca yerleştirilen bomba infilak etti; 12 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

2013 - Ergenekon Davası'nda nihai kararın açıklanacağı dava başladı.

2016 - Ekim ayına kadar süren Etiyopya protestoları başladı.