5,5 Aylık Hamile Olan Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Turan İlk Kez Bikinili Görüntülendi

Bodrum'un Cennet Koyu'na Demirlediği ve yeni aldığı lüks teknesinde hamile eşi Aslıhan Doğan ile tatil yapan Arda Turan önceki gün aynı koyda teknesi bulunan Başakşehir futbol takımından arkadaşı Emre Bölezoğlu ve ailesi ile denize girdi.

İLK KEZ BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bugüne kadar bikinili görüntülenmeyen Aslıhan Doğan ilk kez bikinili görüntülenirken, karnının da hayli büyüdüğü görüldü.

Aslıhan Turan Ve Arda Turan, Türkbükü'ndeki Maça Kızı Otel'e geçtiler. Ancak İstanbul'dan gelen bir haberle tatilleri zehir oldu.

GELİŞMELERİ GÜN BOYU TELEFONLA TAKİP ETTİ

Arda Turan, Beyoğlu-Sütlüce'deki arazisinin üzerine otel yaptırıyordu. Temel atma çalışması yapılan inşaat alanının yanındaki 4 katlı bina dün çöktü. Arda Turan gelişmeleri gün boyunca telefonla takip etti. Daha sonra Arda Turan doğacak bebeğini ve eşinin karnını sevip öptü.

OĞULLARINA CAN İSMİNİ KOYACAKLAR

Medipol Başakşehir'de top koşturan milli futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, doğacak erkek bebeklerinin ismine karar verdi. Mart ayında evlenen çift, aileye yeni katılacak üyesi için baktıkları yüzlerce isim arasından Can adını belirledi.