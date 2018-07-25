5,5 Aylık Hamile Olan Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Turan İlk Kez Bikinili Görüntülendi
Tatillerine Bodrum'da devam eden Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti bir koya demirledikleri yatta görüntülendi. Hamile olduktan sonra bikinili ilk kez görüntülenen Aslıhan'ın karnının büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.
Bodrum'un Cennet Koyu'na Demirlediği ve yeni aldığı lüks teknesinde hamile eşi Aslıhan Doğan ile tatil yapan Arda Turan önceki gün aynı koyda teknesi bulunan Başakşehir futbol takımından arkadaşı Emre Bölezoğlu ve ailesi ile denize girdi.
İLK KEZ BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENDİ
Bugüne kadar bikinili görüntülenmeyen Aslıhan Doğan ilk kez bikinili görüntülenirken, karnının da hayli büyüdüğü görüldü.
Aslıhan Turan Ve Arda Turan, Türkbükü'ndeki Maça Kızı Otel'e geçtiler. Ancak İstanbul'dan gelen bir haberle tatilleri zehir oldu.
GELİŞMELERİ GÜN BOYU TELEFONLA TAKİP ETTİ
Arda Turan, Beyoğlu-Sütlüce'deki arazisinin üzerine otel yaptırıyordu. Temel atma çalışması yapılan inşaat alanının yanındaki 4 katlı bina dün çöktü. Arda Turan gelişmeleri gün boyunca telefonla takip etti. Daha sonra Arda Turan doğacak bebeğini ve eşinin karnını sevip öptü.
OĞULLARINA CAN İSMİNİ KOYACAKLAR
Medipol Başakşehir'de top koşturan milli futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, doğacak erkek bebeklerinin ismine karar verdi. Mart ayında evlenen çift, aileye yeni katılacak üyesi için baktıkları yüzlerce isim arasından Can adını belirledi.
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Yarabbim ALLAH 4 duvarı nıye yaratmişCevap Yaz Yayından Kaldır
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SAĞLIKLI OLSUN İNŞALLAHCevap Yaz Yayından Kaldır
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OĞLUM ARDA SEN ANADOLU ÇOCUĞUSUN KARINI BÖYLE ULUORTA YAKIŞMIYOR PAŞAM BİRAZ HERİF OLCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Bu kutsal göreve inanç çok önemlidir. BEDELLİ olup RANT olacağına GÖNÜLLÜ olup HAK olsun.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırKOKO: SEN NE DİYON YA3 Yayından Kaldır